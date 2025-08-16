Nguyên nhân người đàn ông lao ra ngồi giữa đường chặn đầu ô tô đang chạy

Ngày 16/8, Công an thành phố Đà Nẵng đã mời người đàn ông để làm rõ vụ việc lao ra giữa đường chặn đầu xe khách khác đang chạy.

Sự việc xảy ra sáng 15/8, được camera hành trình ghi lại và clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội.

Nam thanh niên lao ra giữa đường chặn ô tô khác đang chạy (Ảnh cắt từ clip).

Theo xác minh, người chặn đầu xe là B.H.N. (SN 1993), trú tại tỉnh Quảng Trị, là phụ xe khách biển kiểm soát 43H-091.38, do N.H.T. (SN 1989, trú tại xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) làm tài xế.

Cả 2 là nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tân Quang Dũng - Mến Thương.

Khoảng 13h ngày 15/8, đường dây nóng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng nhận được phản ánh của người dân (gửi video qua Zalo), với hình ảnh một người ngồi trên đường chặn đầu ô tô khách gây mất trật tự an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc.

Hai nhân viên nhà xe Tân Quang Dũng – Mến Thương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh của lực lượng chức năng, sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 15/8 trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân.

Đến 19h cùng ngày, vụ việc được Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp bàn giao cho Công an phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân việc B.H.N. chặn đầu xe khác là do trước đó, xe khách biển kiểm soát 43H-091.38 (do B.H.N. làm phụ xe) có tranh giành khách với một ô tô khác trên đường.

Như Dân trí đưa tin, ngày 15/8, clip dài 41 giây lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đỏ, từ chiếc xe khách đang dừng bên đường bất ngờ lao ra giữa đường chặn một ô tô khác đang chạy.

Người này liên tục chỉ trỏ và có động tác hăm dọa tài xế bị chặn, sau đó người này ngồi xuống lòng đường.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng, trên tuyến đường huyết mạch dẫn lên hầm Hải Vân, khiến nhiều phương tiện, cả ô tô lẫn xe máy, phải dừng hoặc di chuyển chậm, tạo thành hàng dài.