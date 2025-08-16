Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư phường An Lạc, TPHCM

Sáng 16/8, Đảng bộ phường An Lạc (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 thành viên đã ra mắt. Trong đó, ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, ông Lê Trương Hải Hiếu là Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng ông Lê Trương Hải Hiếu (Ảnh: H.Q.).

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tín nhiệm 33 nhân sự trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới.

“Chúng tôi hứa sẽ đoàn kết nhất trí một lòng, lãnh đạo phường hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đề ra”, ông Hiếu nói.

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: H.Q.).

Giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ phường An Lạc đặt ra 30 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Phường An Lạc sẽ khai thác tối đa lợi thế vị trí cửa ngõ phía Tây TPHCM và các tuyến giao thông huyết mạch để thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ chất lượng cao, logistics, kho bãi, phân phối hàng hóa.

Nhiệm kỳ này, phường sẽ đầu tư công viên hồ điều tiết 3,67ha, kết hợp chức năng điều hòa nước, chống ngập, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể thao, vui chơi giải trí. Phường cũng phấn đấu xây dựng nhiều không gian kinh doanh tập trung, chợ văn minh, trung tâm thương mại gắn với tiêu chuẩn môi trường, phòng cháy chữa cháy; khuyến khích xã hội hóa đầu tư.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: H.Q.).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, phường An Lạc có vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây của thành phố, giữ vai trò đặc biệt trong kết nối thành phố với Đồng bằng sông Cửu Long. Với lợi thế đó, phường phải chủ động gắn kết với định hướng phát triển vùng, trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng kỳ vọng, phường An Lạc phát triển đô thị bền vững gắn với hạ tầng xanh, thông minh, giữ vai trò là khu vực đi đầu trong ứng dụng công nghệ số vào quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy kinh tế số.