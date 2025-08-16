Nam kế toán bị khởi tố vì giúp 3 công ty trốn thuế gần 80 tỷ đồng

Ngày 16/8, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khương Hoàng (SN 1976, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về tội Trốn thuế.

Hoàng là người cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp có hành vi trốn thuế trên địa bàn Quảng Trị gồm: Công ty TNHH 79 Thịnh Phát, Công ty TNHH LB Phú Trọng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị.

Đối tượng Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Mặc dù biết các doanh nghiệp trên bán sản phẩm nhập khẩu cho cá nhân nhưng Nguyễn Khương Hoàng đã hợp thức hóa thành bán cho công ty để không phải nộp thuế.

Hoàng đã hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn, ghi thuế suất 0%.

Cơ quan thuế xác định, Công ty TNHH 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng, Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỷ đồng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.