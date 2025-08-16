Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm

Đề xuất này được nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đưa ra, khi phát biểu tại chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai", sáng 16/8. Sự kiện diễn ra tại Khu Di tích đặc biệt Tân Trào ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2025), 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

5 ấn tượng của Quốc hội khóa XV

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chia sẻ ông từng có 4 khóa tham gia Quốc hội (IX, X, XI, XII). Dù nghỉ công tác, song ông Kiên vẫn luôn theo dõi hoạt động của Quốc hội.

Ông nhận định mỗi khóa Quốc hội đều có vai trò, sứ mệnh lịch sử trong một giai đoạn lịch sử, khóa Quốc hội nào cũng có khó khăn, thách thức nhưng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề xuất họp 4 kỳ/năm (Ảnh: Lâm Hiển).

Với Quốc hội khóa XV, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chia sẻ 5 ấn tượng lớn.

Một là hoạt động của Quốc hội dân chủ hơn, không ngừng đổi mới về mọi mặt.

Hai là Quốc hội triển khai đều và ngày càng đi vào chiều sâu 3 chức năng của mình, bám sát đòi hỏi thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước.

Ba là hoạt động của Quốc hội rất khẩn trương, khối lượng công việc rất lớn, có nhiều kỳ họp bất thường diễn ra nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Bốn là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương.

Năm là hoạt động đối ngoại của Quốc hội đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao vị thế đất nước nói chung và vị thế của Quốc hội nói riêng.

Góp ý trong giai đoạn tới, ông Kiên cho rằng Quốc hội các khóa tiếp theo cần lựa chọn những người tiêu biểu, có trí tuệ. “Cần xây dựng Quốc hội thành cơ quan phản biện quốc gia tốt, phát huy dân chủ, có được các quyết định có chất lượng cao”, ông Kiên nhấn mạnh.

Cùng với sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quốc hội cũng cần thể hiện rõ “vị thế độc lập” của mình.

Quốc hội cũng cần lựa chọn những người tiêu biểu, uy tín trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng cơ cấu để có Quốc hội mạnh và nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.

“Hoạt động của Quốc hội rất cần thời gian làm việc đủ lớn tại hội trường, vì vậy, tôi đề xuất Quốc hội có thể họp 4 kỳ/năm thay vì 2 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 15 ngày để có thể đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh”, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội góp ý.

Ông mong muốn và tin tưởng các thế hệ đại biểu Quốc hội sau này cống hiến làm rạng rỡ, vẻ vang truyền thống của Quốc hội.

Với Tuyên Quang, ông Kiên ghi nhận địa phương những năm qua đã có nhiều thay đổi cơ bản, mạnh mẽ.

Ông đề nghị có cơ chế đặc thù để Tuyên Quang phát triển bứt phá, xứng đáng với truyền thống lịch sử của mảnh đất này.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa (Ảnh: Lâm Hiển).

Nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa, cũng chia sẻ xúc động khi tham gia hoạt động “về nguồn” của Đoàn Quốc hội Việt Nam, gặp lại những người xưa, thấy lại sự hy sinh, chiến đấu gian khổ, kiên cường của một giai đoạn lịch sử.

Sau 80 năm lịch sử, bà cho biết rất phấn khởi, vui mừng khi thấy một Quốc hội trí tuệ, đầy niềm tin và đầy trách nhiệm, tận tụy với nhân dân. “Quốc hội ngày hôm nay là Quốc hội của thời kỳ mới, là cơ quan quyền lực cao nhất, cũng là chỗ dựa tin cậy, là niềm tin của nhân dân”, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Bà mong muốn Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ sự đoàn kết góp phần đưa Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quốc hội sẽ đổi mới toàn diện hoạt động, tư duy xây dựng pháp luật

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tỉnh Tuyên Quang hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang.

Đây là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc - nơi in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương trong kháng chiến.

Nhắc lại sự kiện ngày 16/8/1945 - Đại hội đại biểu quốc dân (hay còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa mở đường và đặt nền móng cho việc thành lập Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình (Ảnh: Lâm Hiển).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Quốc hội cho biết sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 500 tỷ USD, tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người ước đạt khoảng 4.900 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Trong những năm qua, dù có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; công tác đối ngoại ngày càng được tăng cường, vị thế khu vực và quốc tế của đất nước được nâng cao.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, nhất là trong hơn 6 tháng qua, đất nước đã thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp các bộ, ngành, đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, chính thức vận hành từ ngày 1/7.

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo tại Khu Di tích đặc biệt Tân Trào (Ảnh: Doãn Tấn).

Theo Chủ tịch Quốc hội, cả nước đang tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Quốc hội cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tới đây sẽ tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật.

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo tham quan Triển lãm “Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay” do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, đồng thời cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 10 tới - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV - Quốc hội sẽ xem xét thông qua 47 dự án luật trong số hơn 90 nội dung Chính phủ trình.