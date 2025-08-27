Đội ô, khoá ghế… ngồi kín vỉa hè từ đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh

Ghi nhận của phóng viên Dân trí từ sáng sớm 27/8, dù mưa lớn, hàng nghìn người vẫn xếp hàng dọc các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là vị trí được ví như “kim cương”, bởi từ đây có thể quan sát trọn vẹn các đoàn diễu binh đi qua.

Anh Cù Ngọc Tuân (Lang Chánh, Thanh Hóa, bên tay trái) cùng đoàn gần 20 người đi hơn 160km ra Hà Nội xem diễu binh. Xuất phát từ 15h ngày 26/8, đến Hà Nội lúc 21h, anh ngồi chờ trên đường Hùng Vương suốt đêm dù trời mưa gió.

“Tối qua 21h đã có nhiều người mang bạt ra nhưng bị công an giải tán để giữ trật tự. Đoàn tôi phải lang thang đến 3h hôm nay mới được cho ngồi lại. Chúng tôi mang theo đồ ăn, nước uống, áo mưa, sạc dự phòng… Mưa to cũng không bỏ về”, anh chia sẻ.

Cả đoàn gần như thức trắng, thay nhau trông chỗ. Anh Tuân cho biết, luôn chấp hành sắp xếp của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Về việc có ở lại xem tiếp đến 2/9 hay không, anh cho hay có thể nán thêm vài ngày nếu công việc cho phép, nhưng cũng muốn nhường cơ hội cho người khác: “Mình xem rồi thì để người khác còn có chỗ nữa”, người đàn ông này cười nói.

Chị Nguyễn Thị Hương cho biết, đoàn của chị hơn 10 người từ Hà Đông, có mặt tại điểm xem diễu binh từ hơn 23h. “Coi như thức trắng cả đêm", chị cười nói.

Đoàn đa phần là bạn bè, người thân, tuổi từ 55 đến 65 tuổi, có hai em nhỏ 15 tuổi. Mọi người chuẩn bị đầy đủ áo mưa, ô, quạt tay, đồng phục, sạc dự phòng, đồ ăn và nước uống. “Nhà tôi còn mang cả bánh mì, cơm nắm, lương khô, nước… thậm chí có cả bỉm để tiện dùng”, chị Hương nói thêm.

Đây không phải lần đầu đoàn đi xem diễu binh. Ngày 21/8 ngồi ở đường Nguyễn Thái Học cả đoàn chỉ kịp thấy đoàn xe, ngày 24/8 ra Hàng Cháo nhưng chị Hương cho biết vẫn ở xa quá. “Hôm nay rút kinh nghiệm, chúng tôi đến từ 23h để giữ chỗ đẹp”, chị kể.

Vy và Huy (25 tuổi, từ TPHCM) có mặt tại khu vực xem diễu binh từ 22h hôm qua. Cả hai ở nhờ nhà cậu mợ tại Long Biên, tranh thủ sang sớm để giữ chỗ.

Vy chia sẻ, từng có kinh nghiệm xem diễu binh 30/4 ở TPHCM nên lần này chuẩn bị ghế ngồi để đỡ mỏi. Cả đêm qua, do lực lượng chức năng sắp xếp, hai bạn phải đi vòng đến gần sáng mới ổn định được chỗ. “May là có áo mưa, hai cục sạc dự phòng, đồ ăn nhẹ, nước uống nên cũng thoải mái hơn”, Huy nói. Cả hai cho biết thêm, quanh khu vực có nhà vệ sinh công cộng khá tiện lợi.

Lưu Hoàng Đạt (25 tuổi, bên phải) đi từ Hà Đông lên đường Hùng Vương lúc 3h ngày 27/8. Đạt cho biết, đã xin nghỉ việc một hôm để cùng đồng nghiệp đi xem các chiến sĩ tập luyện. Chàng trai chia sẻ sự kiện 80 năm mới có một lần, nếu phải chờ đợi lần tiếp theo có thể là 10, hay 20 năm nữa, lúc đấy có thể không đủ sức khoẻ để xem, nên anh không ngần ngại xin nghỉ công việc để hoà mình vào bầu không khí hào hùng của dân tộc.

Càng về sáng lượng người đổ về khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học càng đông. Dù trời mưa nhưng ai cũng hào hứng muốn tìm cho mình một chỗ đẹp để có thể theo dõi đoàn diễu binh đi qua. Ghi nhận thời điểm lúc 8h ngày 27/8, các vị trí đẹp trên các tuyến đường này đã kín chỗ ngồi.

Một số người đến sớm tranh thủ ngồi dưới ô chợp mắt để lấy lại tỉnh táo chờ đợi xem diễu binh.

Bộ đội chuẩn bị lều trại cho người dân ngồi trú mưa trong lúc chờ đến giờ tập luyện.

Nhiều người xếp ghế, khoá vào barie để giữ chỗ.

Đức (25 tuổi, ở Tràng Tiền), xách theo túi đồ lớn ra đường Hùng Vương ngồi dưới mưa chờ xem diễu binh dù đoàn có đi qua nhà. Chàng trai cho hay thích không khí được hoà mình cùng mọi người.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đến địa điểm xem diễu binh để có cho mình một chỗ ngồi đẹp, dù 20h mới bắt đầu chương trình.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 26/8 đến trưa 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/8, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa giảm dần.