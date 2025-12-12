Quên điện thoại trên taxi, cô gái Thái bất ngờ trước hành động của tài xế

“Người Việt Nam thực sự rất tốt bụng. Đó là điều đầu tiên tôi muốn kể lại với bạn bè sau chuyến du lịch của mình”, Pai Kan Tue - du khách Thái Lan - chia sẻ với phóng viên Dân trí sau khi được người dân TPHCM giúp tìm lại chiếc điện thoại bị rơi trên taxi.

Papapa Pai Kan Tue cho biết, cuối tháng 10, nhóm của cô gồm 4 người sang Việt Nam du lịch. Ngày 25/10, cả hai đặt taxi để đến một tiệm bánh mì nổi tiếng ở TPHCM nhằm trải nghiệm ẩm thực địa phương. Trên suốt quãng đường, họ vui vẻ trò chuyện mà không để ý rằng chiếc điện thoại của cô đã rơi ra.

Chỉ đến khi xuống xe và chuẩn bị quay video cảnh mua bánh mì, Papapa Pai Kan Tue mới hốt hoảng nhận ra điện thoại không còn trong túi. Cô và người bạn lập tức xem lại đoạn video được quay ngay trước lúc lên xe, và từ đó xác định chắc chắn điện thoại đã bị bỏ quên trên chiếc taxi vừa di chuyển.

“Tôi không biết mình làm rơi nó từ lúc nào”, Pai Kan Tue kể lại.

Hành động của tài xế taxi Việt khiến cô gái Thái Lan bất ngờ (Clip: Nhân vật cung cấp).

Ngay lập tức, Papapa Pai Kan Tue và người bạn sử dụng tính năng nhắn tin trong ứng dụng đặt xe để liên hệ với tài xế. May mắn là dù chuyến đi đã kết thúc, mục tin nhắn vẫn hoạt động và tài xế nhanh chóng trả lời, xác nhận sẽ kiểm tra lại giúp họ.

Trong lúc chờ phản hồi, hai du khách cố gắng gọi đến tổng đài hãng xe nhưng không thể kết nối vì sim điện thoại của họ không hoạt động tại Việt Nam. Nhìn thấy sự lúng túng của hai cô gái, một số người Việt đứng gần đó đã chủ động tiếp cận, đề nghị gọi giúp.

“Tôi thật sự rất biết ơn khi mọi người cố gắng hỗ trợ chúng tôi”, Papapa Pai Kan Tue chia sẻ.

Không lâu sau, trung tâm hỗ trợ của hãng taxi gửi thông báo hướng dẫn thủ tục báo mất đồ. Song song đó, tài xế vẫn giữ liên lạc liên tục để cập nhật tình hình.

“Anh ấy nói rằng đã tìm thấy chiếc điện thoại và sẽ quay lại ngay điểm chúng tôi vừa xuống xe. Chỉ khoảng 15 phút sau, anh đã xuất hiện và trả lại điện thoại tận tay tôi”, Papapa Pai Kan Tue kể.

Giây phút nhận lại chiếc điện thoại, cô gái người Thái cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vô cùng. Với cô, sự tử tế ấy làm cả ngày hôm đó trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Cảm xúc càng đặc biệt hơn khi đây là lần đầu Papapa Pai Kan Tue đặt chân đến Việt Nam. “Tôi nói ngay với bạn mình rằng tôi chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu TPHCM”, cô bày tỏ.

Cô gái vui mừng khi được tài xế tìm và trả lại điện thoại mà không lấy thêm khoản chi phí nào (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi nhận lại được điện thoại, Papapa Pai Kan Tue đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. “Tôi muốn mọi người thấy rằng Việt Nam rất tử tế, an toàn và đầy những con người ấm áp”, cô nhấn mạnh.

Nữ du khách cũng bày tỏ sự bất ngờ khi một số người Việt trong phần bình luận hiểu nhầm thiện chí của mình. Chính vì vậy, cô mong làm rõ rằng việc đăng tải câu chuyện chỉ nhằm lan tỏa sự tử tế của người Việt và ghi lại trải nghiệm đẹp mà cô đã có ở TPHCM.

“Chúng tôi thực sự yêu những ngày ở TPHCM và tôi luôn nói rằng chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại”, cô khẳng định.