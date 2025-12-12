Kết hợp Đông Tây Y, Bệnh viện Châm cứu Trung ương nâng cao hiệu quả điều trị

Kết thúc bữa ăn sáng, anh Long (quê ở Ninh Bình) được vợ dìu từng bước, tập đi lại tại hành lang của Khoa Điều trị cột sống, Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Khoảng 9h, bác sĩ bắt đầu thiết lập các thông số trên máy xung điện, lần lượt gắn từng sợi dây lên chi dưới của bệnh nhân, giúp kích thích vùng cơ bị liệt.

TS.BS Cao cấp Nguyễn Duy Luật, Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương thăm hỏi sức khoẻ bệnh nhân (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Các bác sĩ ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương rất tận tình. Ngoài các liệu pháp Đông Y, bệnh viện có máy móc hỗ trợ kết hợp Y học hiện đại, giúp các bệnh nhân được phục hồi nhanh chóng", anh Long cho biết.

Kết hợp giữa Đông Y và Tây Y mang lại hiệu quả cho bệnh nhân

2 tháng trước, anh Long - làm nghề thợ xây - bị rơi từ tầng 2 của một công trình xây dựng xuống phía dưới. Vụ tai nạn lao động khiến anh bất tỉnh, không cử động được vùng giữa lưng đến hết bàn chân.

Ngay sau đó, anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) cấp cứu, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật cột sống hồi giữa tháng 10.

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận, anh bị vỡ đốt sống L1. Mảnh vỡ bắn vào tủy sống dẫn đến tình trạng liệt tuỷ mất cảm giác và vận động 2 chi dưới. Sau ca phẫu thuật, anh được chuyển sang Bệnh viện Châm cứu Trung ương để điều trị phục hồi.

"Từ chỗ nằm bất động, đến nay, tôi có thể tập đi lại bằng dụng cụ hỗ trợ. Sức khoẻ có nhiều tiến triển. Dù quá trình phục hồi còn lâu dài, tôi tin tưởng sẽ sớm đi lại được bình thường để tiếp tục mưu sinh", anh Long cho biết.

Bác sĩ Phạm Duy Cương gắn thiết bị của máy xung điện để trị liệu cho bệnh nhân (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Kết thúc quá trình trị liệu kéo dài 15 phút, Ths.Bs Phạm Duy Cương (Khoa Điều trị cột sống) ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nam bệnh nhân. Anh cho rằng, nụ cười lạc quan của người bệnh chính là niềm vui và động lực cho các bác sĩ, y tá.

Nền tảng chữa trị của cơ sở y tế đầu ngành này là châm cứu, được kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ bác sĩ nổi tiếng dày công nghiên cứu. Hiện nay, định hướng của các Khoa, phòng là kết hợp giữa Đông Y (Y học cổ truyền) và Tây Y (Y học hiện đại), vì mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng.

Theo bác sĩ Cương, máy xung điện là thiết bị được nhập khẩu từ Nhật Bản, kết hợp giữa điện xung và châm cứu, tận dụng kỹ thuật hiện đại kết hợp y học cổ truyền.

Khi hoạt động, máy sẽ tác động trực tiếp đến các nhóm cơ, kích thích vận động ở những vùng bị liệt. Với những nhóm cơ yếu, máy thực hiện chức năng tập một cách thụ động, hỗ trợ vật lý trị liệu để cơ được vận động.

"Sự kết hợp giữa Đông Y và Tây Y là xu hướng trong điều trị. Chúng tôi không thể bỏ qua Tây y hay hạ thấp vai trò của Đông Y. Khi hai phương pháp này kết hợp, bổ trợ cho nhau, quá trình điều trị sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho bệnh nhân", bác sĩ Cương nhấn mạnh.

Nhiều máy móc trị liệu hiện đại đã được sử dụng tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Đông Y và Tây Y được kết hợp nhuần nhuyễn. Theo đó, Tây y và vật lý trị liệu giúp làm giảm tình trạng cấp tính của bệnh nhân. Bệnh viện đã đầu tư, mua sắm các hệ thống máy móc hiện đại dùng cho vật lý trị liệu.

Bác sĩ Cương cho rằng, sau khi giảm tình trạng cấp tính, các bác sĩ dùng phương pháp Đông Y để duy trì, nâng cao thể trạng của bệnh nhân như xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu... Bệnh viện còn sử dụng các loại thuốc theo phương pháp Đông Y để giúp tăng tuần hoàn máu trong cơ thể.

Buồng oxy cao áp phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Những căn bệnh của Y học hiện đại như rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lo âu nghiện rượu cũng được các bác sĩ ở đây tìm ra phác đồ điều trị bằng cách dùng trị liệu, châm cứu.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Thuỷ (Giám đốc Trung tâm Điều trị Cai nghiện và Rối loạn giấc ngủ), cho biết nhờ cách chữa trị bằng châm cứu kết hợp xoa bóp, bấm huyệt, nhiều bệnh nhân bị mất ngủ có thể ngủ ngon, không phải sống dựa vào thuốc.

“Thông thường, khi bị mất ngủ, bệnh nhân có thói quen tự mua thuốc theo truyền tai của mọi người. Ban đầu, thuốc ngủ có tác dụng gây buồn ngủ nhưng dùng lâu dài dẫn đến lệ thuộc vào thuốc.

Tại Trung tâm, chúng tôi dùng châm cứu giúp tác động vào các huyệt đạo để điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ tự nhiên”, bác sĩ Thuỷ nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thuỷ cho biết, phác đồ điều trị mất ngủ bằng châm cứu tránh được việc phụ thuộc vào thuốc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngoài ra, phác đồ cai nghiện rượu của Trung tâm đã phát huy hiệu quả, giúp người bệnh tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, cải thiện sức khỏe, trở lại với nhịp sinh hoạt bình thường.

Song song với việc hệ thống cơ sở vật chất được xây dựng ngày càng khang trang sạch, đẹp, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã đưa vào sử dụng hệ thống oxy cao áp.

Đây là phương pháp y tế dùng oxy tinh khiết ở áp suất cao hơn bình thường trong buồng chuyên dụng (buồng cao áp), giúp cung cấp lượng oxy lớn vào cơ thể, thấm sâu vào mô, phục hồi chức năng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm như ngộ độc CO, vết thương khó lành, chấn thương não, di chứng đột quỵ, nhiễm trùng mô,

Buồng oxy cao áp của Bệnh viện Châm cứu Trung ương phục vụ 8 lượt người bệnh/ngày. Mỗi bệnh nhân được dùng phương pháp này khoảng 40 phút.

Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, các máy móc hỗ trợ cho công tác chẩn đoán và điều trị đáp ứng được yêu cầu của bệnh viện đầu ngành tuyến chuyên sâu như: Cộng hưởng từ, điện cơ, đo lưu huyết chi và lưu huyết não, điện não, đo mật độ xương, màn hình tăng sáng, siêu âm...

Trong những năm qua, Bệnh viện đã thành lập Đơn vị phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ. Tại đây, các bác sĩ được thực hiện những kỹ thuật cao và phẫu thuật (đại phẫu, tiểu phẫu) nằm trong danh mục đã được Bộ Y tế phê duyệt. Điều trị cho bệnh nhân có nhu cầu tự nguyện đến làm đẹp tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Hợp tác quốc tế và cơ sở vật chất hiện đại

Bệnh viện Châm cứu Trung ương là bệnh viện chuyên khoa hạng 1 chuyên về châm cứu, trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập ngày 24/4/1982. Đây là cơ sở y tế tuyến chuyên sâu có tiếp nhận đăng ký bảo hiểm y tế tuyến ban đầu.

Tiền thân của bệnh viện là Viện Châm cứu Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Bệnh viện Châm cứu Trung ương hiện nay đã đạt được nhiều thành tựu lớn.

Cơ sở vật chất của Bệnh viện Châm cứu Trung ương ngày càng hiện đại (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bệnh viện có quy mô 605 giường bệnh, trong đó có 355 giường nội trú, 250 giường điều trị ngoại trú. Các phòng điều trị thoáng mát, có tivi, nhà vệ sinh riêng. Căng tin phục vụ trà, cà phê cho người nhà, hệ thống wifi miễn phí.

Bệnh viện có 7 hội đồng, 3 trung tâm, 8 phòng chức năng, 21 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và tạp chí châm cứu.

Thời gian qua, xác định sứ mệnh là bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương luôn nâng cao trình độ năng lực, đào tạo tuyến dưới tinh thần hỗ trợ cao nhất, xác định làm việc với tinh thần: "Sự hài lòng của bệnh nhân là trên hết".

Đội ngũ bác sĩ sử dụng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm, cấy chỉ, phục hồi chức năng, khí công dưỡng sinh, oxy cao áp, bắt mạch cắt thuốc Đông Y… hạn chế tác dụng phụ và tai biến trong điều trị.

Bệnh viện kết hợp chữa trị giữa Đông Y và Tây Y, trong đó nền tảng là châm cứu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bằng kinh nghiệm và kiến thức y học, các bác sĩ đã xây dựng được phác đồ chuyên môn đặc biệt để điều trị hiệu quả các bệnh lý khó như liệt nửa người, bệnh lý cột sống, cơ xương khớp, suy giảm chức năng sinh lý, dây thần kinh, bại não, tự kỷ, chậm phát triển trẻ em, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, cai nghiện rượu và ma tuý…

Hiện, bệnh viện có quan hệ hợp tác châm cứu với hơn 40 nước trên thế giới trong công tác khám, điều trị bệnh cũng như công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác biên soạn các tài liệu y học.