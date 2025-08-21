Người dân Hà Nội trải chiếu, mang cơm nắm muối vừng chờ xem tập diễu binh

Người dân đến sớm "xí chỗ" xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành (Video: Hồng Hạnh - Thành Công - Cẩm Tiên).

Vào 20h ngày 21/8, sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Dù sự kiện diễn ra vào buổi tối, nhưng từ 13h, người dân đã tập trung đông tại các tuyến phố, ngả đường như: Nguyễn Thái Học, đường Hùng Vương, Kim Mã...

Dọc các tuyến phố đổ về Quảng trường Ba Đình, người dân ngồi chờ từ sớm để được xem tập diễu binh (Ảnh: Hải Long).

Trên vỉa hè, nhiều gia đình trải chiếu, mang theo cơm nắm muối vừng, nước uống, kiên nhẫn ngồi chờ để được chứng kiến màn tập luyện diễu binh. Không khí vừa náo nức, vừa trang nghiêm, như hòa nhịp cùng nhịp thở của Thủ đô trong những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.

Trong dòng người đông đúc ấy, chị Phạm Thị Hòa (Hoàng Mai, Hà Nội) cùng chồng có mặt từ rất sớm.

Chia sẻ với Dân trí, chị Hoà cho hay, xuất phát từ nhà lúc hơn 9h, nhưng khi đến nơi, hầu hết các bãi gửi xe đã chật kín. Hai vợ chồng phải gửi xe tận Bệnh viện Đống Đa rồi đi bộ hơn một ki-lô-mét để vào quảng trường.

Chị Phạm Thị Hoà cùng chồng ngồi chờ xem tập diễu binh tối ngày 21/8 (Ảnh: Trần Thành Công).

“Cũng khá vất vả, nhưng may mắn cuối cùng vợ chồng tôi tìm được chỗ đứng khá đẹp, nhìn được toàn cảnh”, chị Hòa cười chia sẻ.

Dù đã quen với những sự kiện văn hóa lớn ở Hà Nội, với chị, Quốc khánh luôn mang ý nghĩa đặc biệt. “80 năm mới có một lần, là người dân Hà Nội, tôi không thể bỏ lỡ. Đêm qua tôi háo hức đến mức mất ngủ”, chị nói, ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào.

Nhóm chị Nga mang theo cơm nắm, muối vừng đi để ăn trong lúc chờ đến màn tập luyện diễu binh (Ảnh: Hồng Hạnh).

Niềm háo hức ấy cũng hiện rõ trên gương mặt chị Nga và nhóm bạn khoảng 20 người. Cả nhóm đã có mặt từ 5h để chọn chỗ đẹp. Không chỉ đến sớm, họ còn chuẩn bị rất kỹ: Từ việc “cày nát Facebook” tìm thông tin, phân công nhau giữ chỗ, cho đến thay phiên về nhà sạc pin điện thoại, thay áo đỏ sao vàng.

“Tối qua, chúng tôi háo hức đến mức không ngủ được. Không chỉ hôm nay, mà cả mấy ngày tới nhóm chúng tôi cũng sẽ đi xem hết, coi như một trải nghiệm đặc biệt. Nếu 2/9 đông quá thì sẽ nhường cho bà con tỉnh xa”, chị Nga chia sẻ.

Chị Hồng Hạnh chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng để đi xem tập luyện diễu binh (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Gia đình chị Hồng Hạnh (xã Phú Cát, huyện Thạch Thất), với sáu thành viên có mặt tại Ba Đình trong tâm trạng háo hức, tự hào. Khởi hành từ 9h, họ đi tàu điện, gửi xe ở ga Thượng Đình rồi tiếp tục di chuyển vào trung tâm.

Chị Hồng Hạnh cho biết, cả gia đình đã chuẩn bị chuyến đi từ nhiều ngày trước, sắp xếp công việc tại nhà hàng, salon… để cùng nhau tham gia.

“Hôm nay, chúng tôi phải chờ bao lâu cũng không quan trọng, quan trọng là được chứng kiến không khí đặc biệt này cùng đất nước”, chị xúc động nói. Với chị, đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là dịp để con cháu cảm nhận sâu sắc tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.

Người dân tập trung ở đường Hùng Vương chờ xem tập luyện (Ảnh: Hải Long).

Giữa không khí rộn ràng, từng nụ cười, ánh mắt đều ánh lên niềm hân hoan. “80 năm mới có một dịp, không chỉ người Hà Nội mà cả nước đều rộn ràng, tự hào”, như lời chia sẻ của chị Nga, cũng là cảm xúc chung của hàng nghìn người dân dịp này.

Tất cả cùng hòa chung vào niềm vui chung của dân tộc, chờ đợi giây phút những đoàn quân hùng dũng bước qua trong bản hùng ca của ngày Tổ quốc độc lập, tự do, hạnh phúc.