Một cô gái sống tại thành phố Mandaue (Philippines) đang được dư luận nước này ca ngợi như người hùng sau khi ném hai chú chó Pomeranian của mình từ lan can tầng 3 xuống đất để cứu sống. Sau đó, cô mới tự tìm đường thoát thân khỏi đám cháy đang thiêu rụi một tòa nhà.

Cảnh cô gái ném 2 chú chó cưng từ tầng cao xuống dưới giữa đám cháy dữ dội (Nguồn video: Straits Times).

Video được truyền thông địa phương đăng tải vào ngày 12/12 cho thấy, trong đoạn video kéo dài hơn 2 phút lan truyền trên mạng xã hội, đám cháy bùng lên dữ dội tại một tòa nhà. Lúc này, một cô gái xuất hiện ở lan can tầng 3 đang ôm 2 chú chó trong lòng.

Phía dưới có lực lượng cứu hỏa và người dân tìm cách hỗ trợ. Giữa thời điểm khói đen dày đặc và lửa bốc dữ dội bên trong tòa nhà, cô gái đã ném chú chó đầu tiên xuống đám đông đang dang tay ở phía dưới.

Thấy chú chó cưng được an toàn, người phụ nữ tiếp tục ném chú chó thứ 2 xuống dưới. Dù không thể hiện rõ trong video, nhưng nhiều bình luận của những người có mặt tại hiện trường khẳng định, 2 chú chó đều an toàn.

Cô gái ném chó cưng xuống dưới để thoát khỏi đám cháy (Ảnh cắt từ clip).

Sau đó, người phụ nữ mới tìm cách leo qua lan can để tiếp cận thang cứu hỏa. Tuy nhiên, chiếc thang chỉ vươn tới tầng 2. Không còn cách nào khác, cô gái phải treo mình lơ lửng ngoài lan can mới chạm chân tới mép thang.

Cùng lúc đó có một người lính cứu hỏa kịp leo lên tới nơi để giải cứu thành công. Các nhân chứng cho hay, cô gái được cứu sống an toàn, chỉ bị thương tích nhẹ và chăm sóc y tế kịp thời.

Tờ Manila Bulletin cho biết, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà ba tầng có xưởng sản xuất xốp. Người phụ nữ cùng một số công nhân khác sinh sống ở tầng ba của tòa nhà. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 10/12 tại thành phố Mandaue, thuộc tỉnh Cebu, miền Trung của Philippines.

Cô gái trong video có tên Ei Mei Lee Maningo, 32 tuổi. Thông tin về cô cũng được nhiều người tìm kiếm. Trong đó, không ít người cho rằng, cô xứng đáng được gọi là người hùng đích thực.

"Chỉ những người nuôi chó mèo mới hiểu được cảm giác này. Cô ấy sẵn lòng cứu sống chó cưng trước khi nghĩ tới bản thân", một tài khoản bình luận.

Một số ý kiến cũng tỏ ra thán phục trước sự bình tĩnh và bản lĩnh của cô gái giữa khung cảnh nguy hiểm, ngập khói lửa.

"Tôi thấy cô ấy có mang theo khăn ướt để trùm kín miệng. Nếu hoảng loạn, cô ấy có thể hít phải khói độc và ngất xỉu", tài khoản trên X bình luận.

Hiện video ghi cảnh cô gái cứu sống 2 chú chó cưng thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Mới đây, đại diện Tổ chức bảo vệ động vật Animal Kingdom Foundation cũng chia sẻ video này.

"Cô ấy đã chọn tình yêu thay vì nỗi sợ. Khi đám cháy bùng phát, cô không bỏ rơi những chú chó cưng. Điều này là một minh chứng cho thấy, gia đình không chỉ là những người ta sống cùng, còn là điều để người ta sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ", đại diện Tổ chức lên tiếng.

Chú chó cưng phát hiện đám cháy giúp gia đình thoát chết (Ảnh: News).

Trước đó vào tháng 7, một đám cháy dữ dội xảy ra trong một căn hộ tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc. Tuy nhiên lần này, "người hùng" cứu sống mọi người lại là chú chó cưng cũng thuộc giống chó Pomeranian.

Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa Changwon, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h37 tại căn hộ nằm tại tầng 9 của khu chung cư thuộc quận Jinhae. Lúc này, cả gia đình đang ngủ say thì chú chó cưng sủa inh ỏi giữa đêm khiến tất cả thức giấc.

Nhờ đó, họ phát hiện thấy lửa đang bốc lên từ khu vực gần tủ lạnh đựng kim chi. Sau đó, người trong nhà dùng bình chữa cháy mini được trang bị sẵn để dập tắt đám cháy. Nhờ phản ứng nhanh, ngọn lửa được khống chế kịp thời.

Mặc dù không có thiệt hại về người, vụ cháy đã làm cháy một phần tủ lạnh đựng kim chi và tủ bảo quản, ước tính gây thiệt hại tài sản khoảng 100.000 won (gần 2 triệu đồng).

Tuy nhiên, nhờ sự phát hiện của chú chó nhỏ, gia đình đã tránh được một thảm họa có thể nghiêm trọng hơn nhiều.