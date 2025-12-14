Muốn đổi sổ đỏ mà thiếu chữ ký của chủ đất liền kề thì phải làm sao?

Một công dân gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ về trường hợp nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng thiếu chữ ký của một chủ đất liền kề.

Vì thế, hồ sơ chưa được giải quyết và gia đình được yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân của chủ đất giáp ranh chưa ký mới tiến hành thủ tục niêm yết.

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ đã được quy định chi tiết (Ảnh: T.M).

Trả lời vấn đề này về mặt nguyên tắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trường hợp thuộc khu vực đã có bản đồ địa chính thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải sử dụng bản đồ địa chính (trích lục) để giải quyết thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo bản đồ địa chính (không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất). Trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đo đạc, xác định lại kích thước, diện tích thửa đất.

Trường hợp thuộc khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc có bản đồ địa chính nhưng kích thước, diện tích thửa đất có thay đổi thì thực hiện việc trích đo bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính.

Việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 26/2024 của Bộ này. Trong đó, Bộ đã có quy định giải quyết cho các trường hợp người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc hoặc người sử dụng đất liền kề có mặt nhưng không tham gia xác định ranh giới.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trường hợp công dân không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thì có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai và Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.