Chàng shipper ở TPHCM phải lòng cô gái ngồi xe lăn qua cuộc điện thoại

Phải lòng từ giọng nói ngọt như "rót mật"

Đầu tháng 11, đám cưới của chú rể Thành Luân (SN 1990, quê Đắk Lắk) và cô dâu Kim Ngân (SN 1999, quê Nghệ An) diễn ra trong không khí ấm áp, bình dị tại TPHCM.

Bạn bè, người thân mừng cho cô dâu, vì sau những năm tháng mang theo thiệt thòi từ cơ thể chị đã gặp được một người đàn ông tử tế, đủ kiên nhẫn và đủ thương yêu để chọn đồng hành.

Hình ảnh chú rể Thành Luân đẩy xe lăn của vợ trong đám cưới gây xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Luân và chị Ngân quen nhau cách đây 5 năm, vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Khi ấy, anh Luân làm shipper (nhân viên giao hàng) kiêm chụp ảnh tự do. Trong lúc rảnh rỗi, anh lướt mạng xã hội và tình cờ thấy trang cá nhân của chị Ngân.

“Nhìn ảnh là tôi biết Ngân có khiếm khuyết cơ thể rồi. Nhưng duyên số đưa đẩy, tôi bị thu hút bởi nụ cười của Ngân nên đã nhắn tin làm quen”, anh Luân kể.

Chị Ngân đã trả lời. Ban đầu là những tin nhắn ngắn, rồi những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Sau đó là những cuộc gọi mỗi ngày, hỏi han nhau từng bữa ăn, giấc ngủ đến những chuyện rất nhỏ.

“Qua điện thoại, tôi ấn tượng với giọng nói của Ngân. Nhẹ nhàng, ngọt như "rót mật" và rất tình cảm. Từ lúc đó, tôi nghĩ đến chuyện nghiêm túc hơn, đi xa hơn với cô gái này”, anh Luân nói.

Sau một tháng trò chuyện, họ quyết định gặp nhau. Chị Ngân vốn sinh non khi mới 6 tháng tuổi, cơ thể không kịp phát triển toàn diện. Tứ chi teo tóp khiến chị phải gắn bó với xe lăn từ nhỏ, đôi tay có thể cử động nhưng yếu.

Chị Ngân quen tự xoay xở trong sinh hoạt, cũng quen với những ánh nhìn ái ngại của những người xung quanh. Khi gặp anh Luân - người đàn ông có vẻ ngoài điển trai - chị Ngân không tránh khỏi mặc cảm, tự nhủ mối quan hệ này có lẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Nhưng ngay trong lần gặp đầu tiên, anh Luân khiến chị Ngân thấy an toàn. Anh trò chuyện nhẹ nhàng, không vội vã, không tò mò quá mức. Lúc đó, chị Ngân đã quyết định cho bản thân cơ hội để nắm lấy hạnh phúc.

Cả hai đều là người tỉnh lẻ vào TPHCM mưu sinh. Suốt 5 năm yêu nhau, hầu như cuối tuần nào anh Luân cũng chạy xe máy gần chục cây số sang thăm chị Ngân. Trên tay anh thường là những món ăn chị Ngân thích.

Cặp đôi kết hôn sau 5 năm yêu nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh không ngại giúp chị Ngân ăn uống, gội đầu, dọn dẹp phòng. Những việc tưởng như rất nhỏ, nhưng được lặp lại đều đặn trong nhiều năm, không phàn nàn.

Một lần, chị Ngân bị ngộ độc thực phẩm khi ở nhà một mình. Cơ thể yếu khiến chị không còn đủ sức nói tròn câu, chỉ kịp gọi cho anh Luân trong tiếng ú ớ đứt quãng. Khi đó, anh Luân đang giao hàng, cách nhà chị Ngân hơn 11km. Anh lập tức dừng công việc, mua thuốc rồi phóng xe về.

“Lúc ấy tôi không nghĩ gì khác ngoài việc phải về với cô ấy thật nhanh. Không phải trách nhiệm, mà là phản xạ của tình yêu”, anh nhớ lại.

Hạnh phúc vì được chăm sóc vợ nhiều hơn

Khi anh Luân ngỏ ý cưới chị Ngân, gia đình hai bên đều có những lo lắng nhất định. Cha mẹ chị Ngân từng không muốn con gái lấy chồng, bởi hiểu con có nhiều thiệt thòi và sợ con không được yêu thương trọn vẹn.

Anh Luân không nói những lời hứa lớn. Anh vẫn qua lại thường xuyên, chăm sóc chị Ngân như trước, để mọi người tự nhìn thấy và cảm nhận được tình cảm của anh.

Hơn một năm trước, anh cầu hôn chị Ngân, một cách quyết tâm. Gia đình anh lo lắng, nhưng tôn trọng và chúc phúc cho quyết định ấy. “Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến khó khăn rồi, nhưng duyên tới đâu thì tôi đi tới đó”, anh Luân nói.

Sau đám cưới, vợ chồng anh Luân sống trong một căn trọ nhỏ ở phường An Hội Tây (TPHCM), bán hàng online để mưu sinh. Mỗi sáng, anh Luân dậy sớm, rửa mặt, đánh răng cho vợ, nấu ăn rồi cùng chị Ngân đăng bài bán hàng, quay clip chia sẻ cuộc sống thường ngày.

Mỗi tuần, đôi vợ chồng lại dành thời gian ra ngoài, đi siêu thị, dạo quanh khu phố. Những chuyến đi ngắn, nhưng trọn vẹn tiếng cười.

“Lập gia đình rồi, tôi thấy mình hạnh phúc hơn, được chăm sóc vợ nhiều hơn, nhìn thấy cô ấy mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ”, anh Luân nói.

Không chỉ được yêu thương, chị Ngân cũng dành cho chồng sự quan tâm theo cách riêng của mình. Dù mọi sinh hoạt còn nhiều hạn chế, chị luôn là người nhắc chồng ăn uống đúng giờ, giữ sức khi làm việc nhiều, cẩn thận mỗi lần ra ngoài giao hàng.

Sau đám cưới, anh Luân hạnh phúc vì được chăm sóc vợ nhiều hơn (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự chăm sóc âm thầm ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để anh Luân cảm nhận rằng trong cuộc hôn nhân này, yêu thương chưa bao giờ chỉ đi theo một chiều.

Sau đám cưới, anh Luân và chị Ngân không vội nói về những dự định lớn lao. Với họ, điều quan trọng trước mắt là ổn định công việc, gây dựng cuộc sống vợ chồng thật vững vàng.

Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, đôi vợ chồng trẻ dự định đến cuối năm sau sẽ tính chuyện sinh con. Đó không chỉ là một kế hoạch, mà còn là niềm hy vọng giản dị về một mái ấm trọn vẹn, nơi yêu thương tiếp tục được nối dài sau hành trình 5 năm đã đi qua bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu.