"Chú gấu bơ" có gì đặc biệt khiến giới trẻ xếp hàng 10 tiếng để gặp mặt?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội TikTok, từ khóa "Butter Bear" (chú gấu bơ) nhanh chóng tạo nên cơn sốt, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ vẻ ngoài đáng yêu và phong cách gần gũi.

Không chỉ dừng lại ở đó, chú gấu lông xù này còn vươn tầm như một thần tượng khi ra mắt loạt MV ca hát, nhảy múa, xuất hiện tại sự kiện triển lãm của Gucci và nhận giải thưởng danh giá.

Chú gấu Nong Noey có gì đặc biệt khiến giới trẻ mê mẩn? (Biên dựng: Tiến Bùi).

Hiện tượng mạng Butter Bear là gì?

Chú gấu Butter Bear (tên tiếng Thái là Nong Noey) được biết đến như linh vật gắn liền với tiệm bánh do Thanawan Boom Vongcharoenrat sáng lập. Cô vốn là người kế thừa chuỗi nhà hàng nổi tiếng Coffee Beans by Dao và sở hữu thương hiệu Skinnylicious.

Khi mở cửa hàng bánh ngọt tại trung tâm thương mại EmSphere ở Bangkok (Thái Lan), Boom quyết định tạo ra một linh vật đáng yêu để đại diện cho thương hiệu. Ban đầu, hình ảnh chú gấu lông xù mặc tạp dề trắng đi phát tờ rơi quảng cáo khắp nơi cho cửa tiệm không để lại nhiều ấn tượng.

Khoảnh khắc đưa Butter Bear trở thành hiện tượng mạng chính là video ghi lại cảnh "chú gấu bơ" tham gia nhảy múa cùng các linh vật khác trong sự kiện ngoài trời nhân dịp 1/6.

Mỗi lần xuất hiện, chú gấu Nong Noey nhanh chóng thu hút hàng nghìn người hâm mộ chờ đợi (Ảnh: Global Trekker).

Hình ảnh chú gấu lông xù với vũ đạo vụng về và biểu cảm đáng yêu bất ngờ tạo nên sức hút, thu về hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận tích cực trên nền tảng TikTok.

Mỗi dịp cuối tuần, Butter Bear tổ chức sự kiện gặp gỡ người hâm mộ ngay trước cửa hàng tại trung tâm thương mại EmSphere (Bangkok), nơi khách hàng đến thưởng thức màn trình diễn sôi động và chờ cơ hội chụp ảnh cùng linh vật.

Đặc biệt, trên mạng xã hội, công chúng không coi Butter Bear là linh vật đơn thuần, mà tương tác như thần tượng thực thụ, có cá tính riêng.

Bên cạnh việc phát triển hình ảnh thương hiệu, Butter Bear còn mở rộng sang lĩnh vực âm nhạc với hai ca khúc It's Butter Bear và Is It Cute. Nhân vật này còn xuất hiện trên chương trình âm nhạc nổi tiếng T-POP Stage Show tại Thái Lan, góp phần nâng cao sức ảnh hưởng thương hiệu và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Với sức ảnh hưởng rộng rãi của Butter Bear, tiệm bánh bất ngờ trở thành điểm đến check-in, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.

Thậm chí, nhiều người hâm mộ Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam còn sẵn sàng có mặt từ 4h30 ở trung tâm thương mại để xếp hàng, mong chờ được gặp gỡ và ghi lại khoảnh khắc cùng Butter Bear vào lúc 14h.

Biểu tượng mới của du lịch Thái Lan, ký loạt hợp đồng quảng cáo đắt giá

Butter Bear không chỉ tạo sức hút trong cộng đồng mạng, mà còn trở thành biểu tượng du lịch mới tại Thái Lan. Sự nổi tiếng của linh vật này mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các thương hiệu lớn, góp mặt trong loạt chiến dịch quảng bá quy mô và những hợp đồng thương mại giá trị.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) từng giới thiệu Labubu như đại sứ du lịch, hướng đến mục tiêu bán ít nhất 20.000 gói dịch vụ cho người hâm mộ tại thị trường Trung Quốc.

Sau khi TAT công bố hợp tác với công ty Pop Mart - đơn vị phân phối chính thức của Labubu, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đề xuất TAT cần cân nhắc thêm Butter Bear cho vai trò tương tự.

Butter Bear trở thành một trong 5 hiện tượng nổi tiếng nhất năm 2024 tại Thái Lan (Ảnh: Bangkok Post).

Chiến dịch quảng bá giữa Tổng cục Du lịch Thái Lan và Butter Bear kéo dài 3-6 tháng, khởi động vào tháng 8/2024. Trong giai đoạn đầu, linh vật này xuất hiện tại các điểm du lịch nổi tiếng, tham gia hoạt động mua sắm, ẩm thực và khám phá các địa danh biểu tượng như chùa Bình Minh (Wat Arun), phố Song Wat...

Ngoài video quảng bá, chiến dịch còn tổ chức hoạt động tương tác, chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng. TAT đặt mục tiêu tiếp cận 20% người hâm mộ Butter Bear trong nước và quốc tế.

Theo TAT, chiến dịch quảng bá cùng Butter Bear đáp ứng xu hướng du lịch của thị trường Trung Quốc, trong đó khách hàng nữ chiếm 69% các dịch vụ trải nghiệm đặt theo yêu cầu trong năm 2023.

Từ tháng 1 đến giữa tháng 7/2024, Thái Lan đã đón 3,7 triệu khách Trung Quốc. TAT lạc quan sẽ đạt mục tiêu 8 triệu lượt, tùy thuộc vào nhu cầu du lịch tăng cao vào mùa cao điểm cuối năm, theo Bangkok Post.

Đặc biệt, Butter Bear cũng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn để tạo ra các bộ sưu tập độc quyền. Gần đây, linh vật này kết hợp cùng GENTLEWOMAN, biến cửa hàng thành không gian trưng bày ấn tượng với tông nâu cà phê ấm áp, gương soi và đèn trang trí tinh tế.

Khi bắt tay cùng Luckin Coffee (Trung Quốc) ra mắt dòng sản phẩm "Little Butter", Butter Bear giúp thương hiệu tiêu thụ hơn 13,3 triệu ly cà phê, thu hút hơn 64 triệu lượt xem trên TikTok Trung Quốc chỉ sau một tuần.

Nhiều thương hiệu nổi tiếng mong muốn hợp tác cùng chú gấu nổi tiếng Nong Noey (Ảnh: GENTLEWOMAN, Luckin Coffee).

Hình ảnh của linh vật nổi tiếng được cấp phép thương mại tại nhiều quốc gia, mở ra cơ hội tăng trưởng cho các sản phẩm liên quan. Những nhãn hàng hợp tác cùng Butter Bear vừa gia tăng doanh số, vừa nâng cao mức độ nhận diện và sự gắn kết với khách hàng.

Năm 2024, Butter Bear không chỉ thúc đẩy doanh số bánh ngọt, mà còn mở rộng sang kinh doanh quà lưu niệm. Các sản phẩm mang hình ảnh linh vật như móc khóa, áo thun, ba lô, sổ tay… dự kiến phân phối trong 3 tháng nhưng đã hết hàng sau một tuần.

Doanh thu của cửa hàng cũng tăng gấp 10 lần kể từ khi linh vật Butter Bear gây sốt trên mạng xã hội. Sức hút của "chú gấu bơ" lan rộng toàn cầu, thu hút đông đảo người hâm mộ và sở hữu lượng fan trung thành ngay tại quê nhà Thái Lan.