Khẩn trương rà soát lại ứng viên trúng tuyển công chức nhưng phải tạm dừng

Bộ Nội vụ vừa có công văn số 6392 gửi Sở Nội vụ Tây Ninh, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý công chức, viên chức.

Về tuyển dụng công chức, Bộ Nội vụ đề cập đến các trường hợp đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã do UBND cấp huyện (cũ) thuộc tỉnh Tây Ninh (trước đây) thực hiện, nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng, do thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng theo Kết luận số 128 của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tham mưu cho UBND tỉnh rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm trúng tuyển và số lượng công chức thực tế so với khung biên chế của chính quyền cấp xã quy định.

Trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và còn chỉ tiêu biên chế, nhu cầu tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã (mới), thì xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng công chức theo thẩm quyền.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn về việc xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đối với công chức được bố trí vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý. Đối với trường hợp đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định, nhưng chưa được xếp ngạch tương ứng thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xếp ngạch công chức tương ứng (không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và đáp ứng thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề) theo quy định.

Trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thì việc xếp ngạch tương ứng với chức vụ, chức danh thực hiện đồng thời trong quyết định bổ nhiệm.

Bộ cũng nêu các nội dung liên quan đến ban chỉ huy quân sự cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tuyển dụng, xếp lương đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã (mới). Trước mắt, Bộ đề nghị địa phương tạm thời giữ nguyên hiện trạng chế độ, chính sách đối với người làm việc tại ban chỉ huy quân sự cấp xã, cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.

Đối với việc tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện sau khi đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.