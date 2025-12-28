Căn nhà phủ đầy hoa tím hút mắt giữa phố, chủ nhân tiết lộ bí quyết

Căn nhà phủ đầy hoa tím hút mắt người đi đường (Video: Hoàng Lam).

Những ngày qua, căn nhà 4 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Thế Thắng nằm trên đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, trở nên nổi bật bởi giàn hoa tím phủ gần như kín mặt tiền, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

"Thác" hoa tím trải từ tầng cao xuống...

Theo anh Thắng, đây là loài hoa ngũ sắc tím (tên khoa học là Cosmos Bipinnuatus), thuộc họ cúc, có nguồn gốc từ Brazil, Jamaica và các nước châu Mỹ nhiệt đới. Cây ra hoa quanh năm nhưng nở rộ, đẹp nhất từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm.

Bốn năm trước, anh Thắng mua sẵn cây được ươm trong chậu, mang về nhà, tận dụng khoảng trống trên ban công để trồng. Đây là loài cây ưa ánh sáng, trong điều kiện được chăm sóc tốt đã phát triển nhanh chóng.

Sau 6 tháng kể từ khi xuống chậu, cây hoa đã bao phủ cả 4 mặt ngoài ban công, tạo thành một thảm xanh mướt.

Cơn bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ hồi tháng 8 đã quật cây rụng hết hoa, lá. Anh Thắng dồn sức chăm sóc, phục hồi, sau 2 tháng, cây ra hoa trở lại, tiếp tục bị bão Bualoi (bão số 10) quật xơ xác. Rất may cành cây nhẹ, dẻo nên "bộ khung" giàn không bị ảnh hưởng nhiều.

Theo anh Thắng, loài hoa này ưa ánh sáng nhưng gốc rễ thích ẩm. Anh dùng mùn cưa, mùn dừa trộn với đất để bón gốc, cung cấp chất dinh dưỡng, giữ lượng nước vừa đủ, đồng thời tạo độ tơi, xốp, tránh bị úng nước gây úng rễ, nhất là vào mùa mưa bão.

Anh Thắng cho biết, hoa ngũ sắc tím dễ sống nhưng cũng khá khó tính và mẫn cảm với thời tiết. Do vậy, việc cung cấp và duy trì dinh dưỡng bằng phân bón hữu cơ và phân đạm tổng hợp là điều quan trọng.

"Việc đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng không bị đứt mạch sẽ kích thích cây ra nhánh. Càng nhiều nhánh, hoa càng nhiều, tạo thành "thảm hoa tím" đẹp mắt". Nhờ được chăm sóc tốt nên giờ đã cuối tháng 12 nhưng hoa vẫn nở rất dày, đều, phủ kín ban công", anh Thắng cho hay.

Thảm hoa tím của gia đình anh Thắng thu hút sự chú ý từ người đi đường và hàng xóm. Nhiều người hỏi bí quyết chăm sóc đều được anh Thắng vui vẻ chia sẻ, hướng dẫn cụ thể.

Anh Thắng cho hay, việc trồng hoa ngũ sắc không chỉ giúp tạo cảnh quan, điều hòa không khí, mang lại không gian sống gần gũi với thiên nhiên mà còn giúp anh rèn đức tính tỉ mỉ, cần cù.