Về nơi cả làng học livestream, nghệ nhân U70 dùng AI quảng cáo

Cứ mỗi cuối tuần, những hội trường, nhà văn hoá tại xã Phượng Dực, Hà Nội lại trở nên nhộn nhịp. Từ già đến trẻ, người buôn bán hay thợ thủ công, tất cả đều chăm chú lắng nghe, sôi nổi tham gia hoạt động tại các lớp học về AI, CapCut, livestream…

Để bà con từ “không nhớ được mật khẩu” đến tự tổ chức các phiên livestream kéo dài hàng giờ

Từ cuối năm 2023, mỗi thứ 7, chị Vũ Kim Oanh cùng các cộng sự lại di chuyển tới các xã thuộc huyện Phú Xuyên (cũ) để “đứng lớp” những lớp học đặc biệt.

Tại đây, học viên có nhiều độ tuổi, từ những người trẻ 20-30 tuổi cho đến cả những nghệ nhân U70, U80 vốn chỉ quen với làm nông nghiệp hoặc tạo ra các sản phẩm thủ công. Họ tới đây để nghe, để học về bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và cách sử dụng trí tuệ nhân tạo.

“Dường như điều làm khó các bác lớn tuổi là… ghi nhớ mật khẩu Wi-Fi, mật khẩu email”, chị Oanh cười, “Sau khi được hướng dẫn, các bác cũng sử dụng ChatGPT thành thạo, tự tin livestream hàng giờ không kém gì những người trẻ”.

2 năm nay, chị Vũ Kim Oanh cùng các cộng sự đã tổ chức 28 đợt đào tạo cho bà con các kỹ năng sử dụng các sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, dùng AI tạo nội dung quảng cáo (Ảnh: Đoàn Thu Thuỷ).

Huyện Phú Xuyên (cũ) vốn nổi tiếng là vùng đất của những làng nghề trăm tuổi: từ mây tre đan, tò he, khảm trai…

Trăn trở vì những sản phẩm thế mạnh của địa phương chưa bắt kịp được với làn sóng chuyển đổi số, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện chương trình chuyển đổi số toàn diện, sát cánh cùng bà con nông dân, nghệ nhân đưa sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử.

Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai từ tháng 7 những hoạt động này vẫn tiếp tục được diễn ra trên khắp xã Phượng Dực. Kế thừa những gì đã làm được trong gần 2 năm qua, những lớp học AI, dạy làm video, chia sẻ kinh nghiệm về thương mại điện tử, livestream vẫn đều đặn được tổ chức.

Những người nông dân, thợ thủ công, hộ kinh doanh đều nghiêm túc tìm hiểu, áp dụng công nghệ vào quảng cáo và kinh doanh sản phẩm (Ảnh: Đoàn Thu Thuỷ).

“Từng có thời điểm chúng tôi có 400 học viên, ngồi chật kín cả hội trường từ sáng tới chiều. Bà con sau khi thấy việc viết nội dung quảng cáo, tạo hình ảnh đẹp mắt bằng AI dễ dàng, hiệu quả bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tốt thì càng hứng thú, nhiệt tình tham gia các lớp học như thế này”, chị Oanh nói.

Những nghệ nhân 4.0

“Thưa các cô các bác, video cháu đang chiếu trên màn hình ở đây đang có điểm gì cần khắc phục ạ?”, anh Đỗ Văn Việt - người đứng lớp buổi học chỉnh sửa video trên CapCut hỏi hội trường.

Âm thanh thảo luận khiến hội trường trở nên sôi nổi. Một học viên tóc bạc trả lời: “Có lẽ là phần nhạc nền hơi to nên khi xem không thể nghe được giọng người lồng tiếng đang giới thiệu sản phẩm”.

Anh Đỗ Văn Việt hướng dẫn bà con thao tác chỉnh sửa, cắt ghép video quảng cáo sản phẩm trên ứng dụng điện thoại (Ảnh: Đoàn Thu Thuỷ).

“Chính xác rồi ạ!” - anh Việt cười tươi - “Vậy hôm nay, cháu sẽ hướng dẫn các cô, các bác điều chỉnh làm sao để phần tiếng và nhạc trong video trở nên tốt và dễ nghe hơn ạ”.

Dựa vào các thao tác anh Việt thực hiện đang được chiếu trên màn hình led, các học viên ở dưới mở phần mềm của mình trên điện thoại, chăm chú thực hành theo. Ai nấy đều không quá bỡ ngỡ vì đây không phải buổi học đầu tiên.

“Tôi sẽ hướng dẫn bà con các nội dung về kỹ thuật như tạo và chỉnh sửa hình ảnh, video, sử dụng AI để viết nội dung quảng cáo. Từ hầu như chưa bao giờ nghe về CapCut, ChatGPT, nay bà con đã có thể tự làm sáng tạo nội dung cơ bản, sử dụng các câu prompt tối ưu để có được một quảng cáo sản phẩm đầy đủ và chỉn chu”, anh Việt nói.

Có hai lớp để bà con tham gia học. Một lớp kiến thức cơ bản để ai cũng có thể học theo và một lớp nâng cao dành cho các hộ kinh doanh muốn các sản phẩm quảng cáo, livestream đạt chất lượng cao hơn nữa.

Ngoài ra vẫn sẽ có các buổi đào tạo chuyên sâu để học viên thành thạo sử dụng các công cụ, ứng dụng, phần mềm với mục đích cao nhất là khi về cơ sở, bà con có thể tự làm hình ảnh, video và livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Không khí buổi học sôi nổi hẳn lên khi có các khoảng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm (Ảnh: Đoàn Thu Thuỷ).

Ánh mắt anh Việt như nói lên niềm vui khó giấu: “Sau hai năm đồng hành cùng bà con học chuyển đổi số, tôi rất vui khi biết những làng nghề ở Phượng Dực ngày càng được nhiều người biết đến. Các cô, các bác có thể tự livestream hàng tuần, hàng ngày, doanh số bán hàng tăng lên, những sản phẩm thủ công, mỹ nghệ từ đây đến với mọi miền Tổ quốc”.

Livestream ngay sau buổi học đầu tiên

Trước đây, anh Doãn Minh Mạnh cùng vợ Trần Thị Như phải mang từng chiếc giỏ hoa, lẵng quả bằng mây tre đan thủ công đến từng cửa hàng hoa quả để chào hàng.

Phiên livestream của vợ chồng anh Mạnh diễn ra ngay sau buổi học đầu tiên (Ảnh: Đoàn Thu Thuỷ).

“Chúng tôi cũng từng đưa sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử, tuy nhiên chưa đầu tư hình ảnh, nội dung giới thiệu sản phẩm nên việc bán hàng chưa đạt được thành quả như mong đợi”, anh Mạnh chia sẻ.

Sau khi thấy làn sóng livestream bán hàng ngày càng phổ biến, chị Như đã nhiều lần muốn các sản phẩm thủ công đầy tâm huyết của mình lên các video trực tiếp để giới thiệu.

Tuy nhiên, vì còn chút ngại ngùng và chưa có kinh nghiệm, chị vẫn chưa thể thực hiện được. Nghe xã nhà có lớp chia sẻ cách bán hàng và hỗ trợ bà con livestream, vợ chồng chị ngay lập tức mang cả sản phẩm đến, bày tỏ mong muốn được thực hành ngay sau buổi học.

“Ngoài các lớp dạy sử dụng AI, các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video, chúng tôi cũng có các buổi chia sẻ câu chuyện kinh doanh, phương pháp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và đặc biệt là giúp bà con biết tới hình thức livestream bán hàng”, chị Oanh nói.

Các buổi chia sẻ kinh nghiệm livestream bán hàng ngày càng đông người tham gia và đạt được những thành công ngoài mong đợi. Thậm chí có những phiên live kéo dài đến 23h, cả bà con lẫn đội ngũ hỗ trợ vẫn tràn đầy năng lượng, tích cực quảng bá sản phẩm của địa phương.

Chị Như đã thực hiện được dự định bán các sản phẩm của mình thông qua livestream sau khi tham gia lớp học (Ảnh: Đoàn Thu Thuỷ).

Sau khi nắm được các phương pháp cơ bản như các thao tác kỹ thuật để chuẩn bị livestream, đưa mã sản phẩm lên nền tảng, cách kể chuyện và giữ chân người xem theo dõi, phiên live đầu tiên của gia đình anh Mạnh chị Như bắt đầu.

Sau lời chào và giới thiệu thân tình, anh Mạnh kể câu chuyện giản dị, chân chất nguồn gốc của nghề mây tre đan quê hương rồi giới thiệu các sản phẩm hôm nay: giỏ hoa, lẵng đựng hoa quả, giỏ treo tỏi độc đáo…

Những mắt xem đầu tiên, rồi 200, 300 người cùng theo dõi đôi vợ chồng nâng niu từng sản phẩm thủ công mỹ nghệ và mong muốn những sản phẩm quê hương được nhiều người biết đến hơn nữa.

Hình thức livestream giúp vợ chồng anh Mạnh giúp người mua có thể xem, nghe giới thiệu sản phẩm mà không phải qua trực tiếp (Ảnh: Đoàn Thu Thuỷ).

Kết thúc phiên live, vợ chồng anh chị càng thêm phấn khởi.

“Trước đây chúng tôi chỉ tập trung sản xuất và bán hàng theo cách truyền thống. Giờ đây sau khi biết được hiệu quả của livestream và sử dụng công nghệ làm quảng cáo sản phẩm như vậy, chúng tôi hy vọng khi về đến cơ sở có thể ứng dụng và livestream hàng ngày”, đôi vợ chồng chân quê cười nói.

