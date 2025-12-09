Google đối đầu trực diện Meta

Theo đó, Google sẽ hợp tác với một số đối tác như Samsung, Gentle Monster và Warby Parker để phát triển sản phẩm này. Kính AI của Google sẽ hỗ trợ phát âm thanh, cho phép người dùng trò chuyện với trợ lý trí tuệ nhân tạo Gemini.

Google cho biết công ty sẽ ra mắt kính AI đầu tiên vào năm 2026 (Ảnh: Bloomberg).

Ngoài ra, Google cũng cho biết sẽ có những chiếc kính với màn hình bên trong tròng kính, hiển thị thông tin cho người dùng như chỉ đường và bản dịch ngôn ngữ. Theo kế hoạch, chiếc kính đầu tiên sẽ ra mắt vào năm sau, nhưng Google chưa tiết lộ kiểu dáng thiết bị.

Trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Warby Parker cho biết chiếc kính đầu tiên hợp tác với Google ​​sẽ ra mắt vào năm 2026. Chiếc kính này sẽ được xây dựng trên nền tảng Android XR, hệ điều hành do Google phát triển dành cho kính thông minh.

Vào tháng 5, đồng sáng lập Google Sergey Brin từng chia sẻ ông đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đây của công ty về việc phát triển một chiếc kính thông minh.

"Thời điểm đó, AI còn kém tiên tiến, chúng tôi cũng thiếu kinh nghiệm về chuỗi cung ứng khiến giá sản phẩm trở nên đắt đỏ. Trong thế giới AI hiện nay, chiếc kính này có thể làm được nhiều thứ để hỗ trợ bạn mà không làm mất tập trung", Brin cho biết.

Meta đang dẫn đầu thị trường kính thông minh trên toàn cầu (Ảnh: CNet).

Theo CNBC, thị trường kính thông minh ngày càng trở nên sôi động hơn, với sự dẫn đầu từ Meta. Chiếc kính Meta Ray-Ban thế hệ mới tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Meta AI đã đạt được thành công vượt mong đợi.

Gần đây nhất vào tháng 9, Meta cũng đã giới thiệu chiếc kính thông minh tích hợp màn hình hiển thị. Thiết bị cho phép người dùng xem các nội dung như tin nhắn, hình ảnh và phụ đề trực tiếp thông qua một màn hình nhỏ được tích hợp vào một bên tròng kính.

Ngoài ra, nhiều công ty khác như Snap và Alibaba cũng đang phát triển các sản phẩm kính AI của riêng họ. Đến nay, thị trường dù chưa quá bùng nổ nhưng vẫn còn nhiều không gian để tiếp tục phát triển.