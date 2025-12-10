71 thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng CSGT

Ngày 10/12, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố danh sách 71 thí sinh đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông".

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 19/12, tại Hội trường Bộ Công an, số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Các bài dự thi được gửi về Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Thành Đông).

Ban tổ chức cuộc thi kính mời các tác giả đạt giải (theo danh sách dưới đây), tới địa điểm và thời gian nêu trên để tham dự và nhận giải thưởng của ban tổ chức.

Các thí sinh đạt giải cuộc thi vui lòng xác nhận tham dự lễ trao giải với ban tổ chức trước ngày 16/12, qua số điện thoại: 0982.664.329 - Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an).

Danh sách 71 thí sinh đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông":

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Theo ban tổ chức cuộc thi, sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân. Ban tổ chức đã triển khai cuộc thi đến các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các học viện, trường công an nhân dân, công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, kết quả chấm vòng sơ khảo cho thấy, từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/9, ban tổ chức đã nhận được 14.350 bài dự thi từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các địa phương, các trường công an nhân dân, giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học và đông đảo người dân.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia tích cực như: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Hậu cần, Bộ Công an; Cục C10, Bộ Công an; Cục Khoa học chiến lược lịch sử Công an, mỗi đơn vị tham gia gửi 10 bài dự thi.

Ngoài ra, toàn quốc có 34/34 công an tỉnh, thành phố có tổ chức lựa chọn bài dự thi gửi về ban tổ chức cuộc thi, trong đó có 24/34 đơn vị có kế hoạch, công văn phát động cuộc thi, tiêu biểu như: Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Các trường Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện An ninh nhân dân; Đại học Cảnh sát nhân dân; Cao Đẳng Cảnh sát nhân dân I; Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đều có kế hoạch phát động và mỗi đơn vị gửi 10 bài dự thi theo đúng thể lệ.

Ban giám khảo tham gia chấm giải các bài thi (Ảnh: Thành Đông).

Cũng theo ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được 13.500 bài dự thi từ các giáo viên, học sinh của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học trên toàn quốc đã gửi trực tiếp và qua Email về Cục Cảnh sát giao thông.

Tại vòng sơ khảo, ban giám khảo đã lựa chọn ra 200 bài tiêu biểu và sau khi chấm độc lập đã lựa chọn ra 40 bài thi chất lượng cao đưa vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, ban giám khảo đã thực hiện chấm toàn bộ 40 tác phẩm đã được lựa chọn từ vòng sơ khảo, và xếp từ cao xuống thấp theo số điểm trung bình của các giám khảo chấm thi.

Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các bài dự thi theo cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 5 giải Ba; 20 giải Khuyến khích.

Theo ban tổ chức, qua quá trình tổ chức, chấm thi cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”, xét đề nghị của ban giám khảo cuộc thi, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất Bộ Công an tặng 1 Bằng khen cho 1 bài dự thi đạt giải Nhất và tặng Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông cho 39 bài dự thi (gồm 28 bài dự thi đạt giải và 11 bài dự thi đạt chất lượng tốt nhưng chưa đạt giải chính).