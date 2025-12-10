Dấu ấn của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong nhiệm kỳ đặc biệt

Chiều 10/12, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Ủy ban.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm, cho rằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là lựa chọn mà là con đường sống còn để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Vì vậy phát triển khoa học công nghệ là yêu cầu hết sức cấp bách.

Không ngừng đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nỗ lực không ngừng, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Hồng Phong).

Các thành viên trong Ủy ban đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có kinh nghiệm và tiền lệ, góp phần quan trọng vào thành công chung của Quốc hội khóa XV và hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ với nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong công tác xây dựng pháp luật, bà Hải nhắc đến dấu ấn của Ủy ban trong tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193 về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây là một Nghị quyết thể chế hóa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, theo Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải, Ủy ban đã tham mưu để Quốc hội ban hành thành công Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. “Đây là một luật đặc biệt quan trọng, được xây dựng trên nền tảng tư duy mới, mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả lĩnh vực đổi mới sáng tạo”, bà Hải nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Theo bà, đây là nền tảng vững chắc để kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, một quốc gia năng động, hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trong công tác giám sát, Ủy ban đã chủ trì tham mưu 2 giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Quốc hội, chủ động tổ chức 14 giám sát chuyên đề về tài nguyên, môi trường, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ…; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 5 dự án quan trọng quốc gia.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, tham mưu Quốc hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, như lần đầu tiên ban hành Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025; ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận...

Dù đạt nhiều kết quả đáng tự hào, song bà Nguyễn Thanh Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban.

Theo đó, khối lượng công việc rất lớn trong khi nhân sự còn mỏng, công tác thẩm tra đôi lúc còn bị động do hồ sơ trình chậm hoặc gấp, thiếu thời gian nghiên cứu, khảo sát. Nhiều nội dung mới, khó, chưa có thực tiễn quản lý cũng tạo áp lực lớn cho Thường trực Ủy ban và vụ chuyên môn.

Đổi mới trong làm luật về môi trường là học cách tôn trọng tự nhiên

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đối với lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong đó, Ủy ban đã có nhiều đổi mới trong tư duy làm luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, đổi mới trong làm luật về môi trường không chỉ là viết ra giấy các quy định mà là học cách tôn trọng tự nhiên, học cách sống hòa hợp với thiên nhiên.

"Làm luật về khoa học công nghệ không chỉ là tạo ra một khung pháp lý mà là tạo thêm niềm tin, tạo cảm hứng cho các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu và cống hiến cho đất nước", Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hồng Phong).

Ông nhấn mạnh thêm, làm luật về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo không chỉ là đưa công nghệ vào cuộc sống và công việc, mà quan trọng hơn là giúp cho mọi người bớt bỡ ngỡ trước cái mới, bớt nhọc nhằn về giấy tờ, hồ sơ để mọi người tập trung làm những công việc có giá trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban sẽ tiếp tục gieo những hạt giống của tri thức và sự liêm chính vào từng dự án luật, từng hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; khơi mở con đường mới trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo...