+ Ưu điểm:

- Thiết kế bền bỉ.

- Màn hình hiển thị tốt.

- Tích hợp bảo mật chuyên sâu.

+ Hạn chế:

- Hiệu suất bị giảm khi không cắm sạc.

- Webcam chất lượng trung bình.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Thiết kế và màn hình

Laptop doanh nghiệp được biết đến là một dòng sản phẩm đặc thù có độ bền, vận hành ổn định, tính bảo mật cao và đi kèm dịch vụ hậu mãi linh hoạt. Trước đây, khái niệm laptop doanh nghiệp thường gắn với hình ảnh của những tập đoàn lớn với quy mô đầu tư hàng loạt và quy trình mua sắm chuyên biệt.

Những đặc điểm kể trên từng khiến laptop doanh nghiệp khó tiếp cận với người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều hãng sản xuất đã điều chỉnh chiến lược, đưa ra những mẫu máy có giá dễ tiếp cận hơn và thiết kế phù hợp hơn với nhu cầu văn phòng thông thường.

Asus ExpertBook P3 (P3405CVA) là một trong những sản phẩm như vậy, hướng đến nhân viên văn phòng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Máy có thiết kế vỏ nhôm, kiểu dáng tối giản, trọng lượng 1,36 kg và độ dày 17,95 mm.

Đây không phải là mẫu mỏng nhẹ nhất trên thị trường, nhưng vẫn đủ gọn để mang theo khi di chuyển.

Bản lề được thiết kế dạng thanh dài, có thể mở tối đa 180 độ và cho phép mở nắp máy bằng một tay. Theo công bố của hãng, bản lề chịu được khoảng 50.000 lần đóng mở. Máy cũng được kiểm tra theo tiêu chuẩn độ bền MIL-STD 810H của quân đội Mỹ, bao gồm thử nghiệm về va đập, nhiệt độ, độ ẩm và rung lắc.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa ở Việt Nam, với nhiệt độ và độ ẩm cao quanh năm, có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện máy tính. Vì vậy, các tiêu chuẩn độ bền được tích hợp trên dòng sản phẩm này sẽ phù hợp hơn với nhóm khách hàng cần thiết bị ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Bàn phím có bố cục tương tự nhiều mẫu laptop 14 inch phổ biến. Phím nguồn được tích hợp cảm biến vân tay để hỗ trợ bảo mật. Các phím có khoảng cách hợp lý, độ nảy rõ, hành trình phím tương đối sâu nên thao tác khá thuận tiện. Điểm trừ là phím lên/xuống trong cụm điều hướng nhỏ và khó bấm.

Bàn phím được trang bị đèn nền, đồng thời có khả năng chống tràn với dung tích thử nghiệm 78cc chất lỏng. Trang bị này giúp giảm rủi ro trong trường hợp vô tình làm đổ nước lên bề mặt.

Bàn di chuột có kích thước lớn, phủ kính, cho cảm giác vuốt chạm mượt. Kết cấu chắc chắn, ít bị xô lệch khi sử dụng.

Máy tích hợp webcam độ phân giải Full HD. Trong điều kiện ánh sáng yếu, hình ảnh vẫn xuất hiện nhiễu hạt. Nắp che vật lý đi kèm là giải pháp cơ bản nhằm tăng cường quyền riêng tư cho người dùng.

Màn hình của máy có kích thước 14 inch, sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải WQXGA (2.560 x 1.600 pixel), tỷ lệ 16:10 và tần số quét 144Hz. Màn hình này đạt 84% diện tích hiển thị mặt trước của máy.

Chất lượng hiển thị của màn hình này tương đối tốt, màu sắc dịu mắt và có góc nhìn rộng. Màn hình này đạt 100% dải màu sRGB có thể hỗ trợ tốt các công việc xử lý hình ảnh. Tuy vậy, màu đen hiển thị không quá sâu và chưa thể so được với những thiết bị sử dụng tấm nền AMOLED của hãng.

Màn hình này có độ sáng 400 nits, không quá cao nhưng đủ để sử dụng và làm việc ngoài trời. Điểm cộng là màn hình được phủ một lớp chống chói, giúp hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Cổng kết nối và loa

Máy được trang bị tương đối đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm hai cổng USB-C 3.2 Gen 2, hai cổng USB-A 3.2 Gen 1, một cổng HDMI 2.1, một cổng mạng LAN (RJ45), một giắc cắm tai nghe và một khe khóa Kensington Nano. Asus cho biết độ bền cổng kết nối USB-C đạt 15.000 lần cắm/rút.

Số lượng cổng kết nối trên có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu làm việc trong doanh nghiệp. Người dùng sẽ không cần phải sử dụng thêm các cổng mở rộng để kết nối với các phụ kiện rời. Ngoài ra, thiết bị cũng hỗ trợ các kết nối không dây như WiFi 6 và Bluetooth 5.4.

Máy được trang bị 2 loa đặt ở mặt đáy. Âm lượng của hệ thống loa khá lớn, khả năng tái tạo chi tiết âm thanh tốt, không bị rè khi mở mức âm lượng tối đa. Tuy nhiên, âm trầm trên hệ thống loa này còn tương đối yếu, giống với nhiều laptop nhỏ gọn khác.

Mặt lưng của máy được bố trí hàng loạt khe thoát nhiệt kích thước lớn giúp gia tăng hiệu quả tản nhiệt. Đồng thời, các phần đệm cao su cũng được làm nhô cao so với bề mặt, giúp cố định máy và tăng hiệu quả tản nhiệt khi đặt thiết bị trên bàn.

Hiệu suất và các tính năng AI

Thiết bị cung cấp 2 tùy chọn cấu hình khác nhau, bao gồm bộ xử lý Intel Core i5-13420H hoặc Intel Core i7-13620H. Asus cho biết việc trang bị những con chip Intel dòng H nhằm đảm bảo hiệu suất cao, tính ổn định cùng khả năng tương thích tốt nhất với các phần mềm đặc thù trong môi trường doanh nghiệp.

Máy được trang bị sẵn 16GB RAM và 512GB SSD. Người dùng có thể nâng cấp thêm nhờ 2 khe RAM DDR5 (tối đa 64GB) và 2 khe SSD (tối đa 3TB), phù hợp với nhu cầu mở rộng trong quá trình sử dụng.

Kết quả chấm điểm hiệu suất bằng phần mềm Geekbench 6 cho thấy phiên bản dùng chip Intel Core i5-13420H đạt 2.290 điểm đơn nhân và 9.078 điểm đa nhân khi cắm sạc. Khi chạy bằng pin, điểm đơn nhân giảm khoảng 35%, điểm đa nhân giảm khoảng 20%. Đây là tình trạng thường gặp trên nhiều mẫu laptop dùng chip kiến trúc x86 hiện nay.

Trong thực tế, với các tác vụ văn phòng cơ bản, mức chênh lệch hiệu suất không quá rõ rệt. Tuy nhiên, khi xử lý công việc nặng, thiết bị vẫn cần được cắm sạc để đảm bảo hiệu quả.

Card đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics chỉ đáp ứng tốt nhu cầu văn phòng, không phù hợp với người dùng có nhu cầu giải trí hoặc đồ họa chuyên sâu.

Máy được cài sẵn công cụ Asus AI ExpertMeet, hỗ trợ ghi lại nội dung họp, tạo tóm tắt, hiển thị phụ đề, dịch song ngữ và chèn watermark khi chia sẻ màn hình. Các tác vụ này được xử lý trực tiếp trên máy, hạn chế việc phụ thuộc vào kết nối mạng và góp phần bảo mật dữ liệu.

ASUS Expert Series được tích hợp bộ giải pháp bảo mật cấp doanh nghiệp mang tên ASUS ExpertGuardian, đảm bảo an toàn toàn diện từ phần cứng đến phần mềm. BIOS cấp doanh nghiệp, tuân thủ chuẩn NIST SP 800-155, tự phục hồi và chống lại các cuộc tấn công.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 63WHrs. Thử nghiệm để máy qua đêm ở chế độ Sleep, thiết bị tốn khoảng 5% dung lượng pin. Với nhu cầu xử lý các tác vụ công việc hỗn hợp như duyệt web, làm công việc văn phòng và chỉnh sửa hình ảnh, máy có thể đáp ứng thời gian sử dụng hơn 5 giờ liên tục ở mức thiết lập độ sáng màn hình 80% và tần số quét 60Hz.

Tổng kết

Thiết bị được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 19,59 triệu đồng cho phiên bản sử dụng bộ xử lý Intel Core i5-13420H và 24,49 triệu đồng cho phiên bản dùng chip Intel Core i7-13620H.

Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng nhân viên văn phòng hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đang tìm kiếm một chiếc laptop bền bỉ, ổn định và được trang bị các tính năng bảo mật hàng đầu để bảo vệ dữ liệu quan trọng và đảm bảo hoạt động liên tục trong môi trường làm việc khắc nghiệt.

Dù vậy, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế mà nhà sản xuất cần cải thiện trong các phiên bản tiếp theo. Hiệu suất của thiết bị sẽ bị giảm xuống đáng kể khi không cắm sạc, khiến người dùng chưa thể tận dụng tối đa sức mạnh của máy trong quá trình di chuyển.