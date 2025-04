Giải bài toán thiếu hụt 700.000 nhân lực an ninh mạng Việt Nam

Sáng 11/4 tại Hà Nội, Hiệp Hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo An ninh mạng trong giai đoạn mới - Hợp lực bảo vệ không gian số.

Tại sự kiện, các cơ quan và chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng tại Việt Nam đã trình bày nhiều tham luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh mạng trong bối cảnh phát triển Internet và chuyển đổi số.

Các bài trình bày cũng phân tích sâu về chính sách thúc đẩy công nghệ thông tin, đồng thời cảnh báo những thách thức đi kèm như tấn công mạng, gián điệp mạng, và các hình thức tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người dân.

Theo các chuyên gia, bên cạnh những cơ hội mà không gian mạng mang lại, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như tấn công mạng, gián điệp mạng, rò rỉ dữ liệu cá nhân, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Đảng và Nhà nước đã có những định hướng chiến lược, thể hiện qua Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời thống nhất chủ trương tăng cường quản lý nhà nước về an ninh mạng như giao Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an giữ vai trò chủ trì.

Đồng hành cùng các cơ quan quản lý, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, tập hợp sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, tích cực tham gia bảo vệ an ninh mạng quốc gia, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tại sự kiện (Ảnh: NCA).

Tại sự kiện, Hiệp hội cũng đã ra mắt nền tảng đào tạo và cấp chứng nhận an ninh mạng nCademy giúp giải bài toán thiếu hụt nhân lực an ninh mạng của Việt Nam.

Bảo vệ chủ quyền an ninh mạng

Trong khuôn khổ sự kiện, Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó cục trưởng A05 (Bộ Công an) đã có bài tham luận trình bày bối cảnh phát triển Internet và chuyển đổi số tại Việt Nam, đi kèm với những nguy cơ, thách thức về an ninh mạng như tấn công mạng, gián điệp, lộ lọt dữ liệu, tuyên truyền chống phá và tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng.

Để thống nhất quản lý nhà nước, Bộ Chính trị đã chủ trương điều chuyển chức năng bảo đảm an toàn thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Công an, cụ thể là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) ở cấp Trung ương và Công an các tỉnh/thành phố ở cấp địa phương.

Theo Thượng tá Sơn, sau khi tiếp nhận, Cục A05 triển khai nhiều mặt công tác trọng tâm bao gồm:

Rà soát, đề xuất hợp nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáng chú ý là việc hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng thành Luật An ninh mạng 2025, xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, và hợp nhất các Nghị định, Thông tư liên quan, cũng như hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Thượng tá Sơn, Bộ Công an đã đề xuất hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018 thành Luật An ninh mạng năm 2025, dự kiến trình tại kỳ họp Quốc hội tháng 10.

Thứ hai, Cục A05 tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, định danh thuê bao, xác thực tài khoản ngân hàng và ngăn chặn spam.

Thứ ba, Cục A05 thực hiện rà quét, đánh giá an toàn thông tin hạ tầng mạng quốc gia, hợp nhất VNCERT/CC và NCSC thành Trung tâm VNCERT mới trực thuộc A05 để giám sát và điều phối ứng cứu sự cố toàn quốc.

Thứ tư, Cục A05 trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm mạng và các hành vi vi phạm [128]. Thứ năm, A05 đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt là chuẩn bị tổ chức Lễ ký Công ước LHQ về phòng, chống tội phạm mạng tại Việt Nam năm 2025.

Về dịch vụ công, A05 đã tiếp nhận và xử lý việc cấp phép kinh doanh/nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng, cấp phép tên định danh, và thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin (cấp 4, 5 và hệ thống quan trọng quốc gia). Các dịch vụ này được cung cấp trực tiếp, qua bưu chính và trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, có hỗ trợ đường dây nóng.

"Để bảo đảm an ninh mạng giữ một vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong xã hội hiện nay, là trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số và sự phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên số. Trải qua hơn 1 năm hoạt động, sự chủ động, tích cực của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã phối hợp, tham gia triển khai nhiều mặt công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, như: phối hợp Bộ Công an tổ chức 02 Hội thảo "Xây dựng chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân", Hội thảo "Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng"; xây dựng, triển khai phần mềm phòng chống lừa đảo "nTrust" hỗ trợ trực tuyến cho người dân; phối hợp tổ chức diễn tập An ninh mạng với chủ đề "Ứng phó, khắc phục sự cố tấn công APT vào các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia", Thượng tá Sơn bày tỏ ghi nhận.

Ra mắt nền tảng đào tạo và cấp chứng nhận an ninh mạng

Tại sự kiện, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã giới thiệu nền tảng đào tạo và cấp chứng nhận an ninh mạng trực tuyến nCademy.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Việt Nam dự kiến thiếu hụt hơn 700.000 nhân sự chuyên trách về an ninh mạng trong thời gian tới.

Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng và 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (Ảnh: NCA).

Nền tảng nCademy mong muốn tham gia giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự an ninh mạng của đất nước, theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mục tiêu là xây dựng cộng đồng học tập, nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng và nghiên cứu chuyên sâu về an ninh mạng, đồng thời góp phần chuẩn hóa năng lực nhân sự thông qua hệ thống chứng chỉ được kỳ vọng sánh ngang các chứng chỉ quốc tế.

Nền tảng được ra mắt cũng nhằm hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo đó, nCademy cung cấp các khóa học trực tuyến đa dạng từ cơ bản đến nâng cao trên web và di động với học liệu phong phú, trực quan.

Nền tảng được vận hành tập trung bởi NCA đã khắc phục hạn chế về hạ tầng và nguồn lực, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận đào tạo chất lượng cao, linh hoạt về thời gian, không giới hạn địa lý.