Huawei ra mắt Mate 70 Air, điện thoại siêu mỏng vẫn có pin dung lượng lớn

Samsung là hãng mở màn phân khúc smartphone siêu mỏng khi cho ra mắt Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của hãng với độ dày chỉ 5,8mm. Apple sau đó nhanh chóng có câu trả lời khi giới thiệu iPhone Air vào tháng 9, với độ dày chỉ 5,6mm.

Mới đây, đến lượt Huawei cũng gia nhập phân khúc thị trường smartphone siêu mỏng với mẫu sản phẩm mang tên gọi Mate 70 Air, nổi bật nhờ độ dày chỉ 6,6mm, trở thành chiếc smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Huawei.

Dù có thiết kế mỏng, Huawei Mate 70 Air vẫn được trang bị thỏi pin dung lượng lớn (Ảnh: Huawei).

Dù Mate 70 Air dày hơn Galaxy S25 Edge và iPhone Air, bù lại chiếc điện thoại này lại được trang bị thỏi pin dung lượng lên đến 6.500mAh, lớn gấp 1,6 lần pin dung lượng 3.900mAh của Galaxy S25 Edge và lớn hơn gấp 2 lần pin 3.149mAh trên iPhone Air. Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh công suất 66W, sạc ngược không dây 5W để sạc cho các thiết bị khác.

Sở dĩ Huawei có thể trang bị cho sản phẩm của mình thỏi pin dung lượng lớn nhưng vẫn đảm bảo được độ mỏng vì chiếc smartphone này sử dụng pin công nghệ Silicon Carbon, một biến thể nâng cấp của Lithium-ion, cho phép lưu trữ năng lượng lớn hơn mà không làm tăng kích thước pin.

Mate 70 Air cũng được trang bị hệ thống camera đầy đủ trong lớp vỏ siêu mỏng, bao gồm camera chính 50 megapixel, camera tele 12 megapixel hỗ trợ zoom quang học 3x (cả 2 ống kính đều hỗ trợ chống rung quang học) và camera góc rộng 8 megapixel.

Về mặt cấu hình, Mate 70 Air được trang bị màn hình 7 inch (2760 x 1320), bên trong là tùy chọn chip Kirin 9020A (đi kèm bộ nhớ RAM 12GB) hoặc Kirin 9020B (đi kèm bộ nhớ RAM 16GB) do Huawei tự phát triển. Tuy nhiên, thông số của con chip này vẫn chưa được Huawei tiết lộ.

Mở hộp và trải nghiệm thực tế Huawei Mate 70 Air (Video: TechWay).

Sản phẩm hoạt động trên nền tảng HarmonyOS 5.1 do Huawei xây dựng hoàn toàn, tích hợp nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo. Sản phẩm hỗ trợ kết nối 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, kết nối hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu để liên lạc trong trường hợp không có mạng di động…

Huawei Mate 70 Air sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Trung Quốc, với giá khởi điểm 4.199 tệ (tương đương 15,5 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ 12GB/256GB. Tùy chọn cao cấp nhất (16GB/512GB) sẽ có giá 5.199 tệ (khoảng 19,2 triệu đồng).