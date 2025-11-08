Nhận định Tottenham - Man Utd (19h30, 8/11): Phép thử cho sự ổn định

Sau thất bại cay đắng 0-1 trước Chelsea tại Premier League cuối tuần trước, khiến họ bị chính người hâm mộ la ó, Tottenham đã có màn trình diễn ấn tượng vào đêm thứ ba, đánh bại Copenhagen 4-0 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League.

Khi Tottenham dẫn trước 2-0 và chỉ còn 10 người trên sân sau thẻ đỏ của Johnson trong hiệp hai, trung vệ Micky van de Ven đã có một pha solo ngoạn mục, chạy hết chiều dài sân để ghi bàn thắng thứ ba, một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Huấn luyện viên Thomas Frank đã ví pha lập công này như "Lionel Messi đã biến thành Micky van de Ven". Chỉ ba phút sau, Joao Palhinha ấn định chiến thắng 4-0, mang về chiến thắng thứ hai cho Tottenham sau bốn trận đấu ở Giai đoạn Liên đoàn.

Tottenham đang thể hiện phong độ cao ở Champions League (Ảnh: Getty).

Người hâm mộ Tottenham đang khao khát sự ổn định, và HLV Frank lạc quan rằng đội bóng của ông có thể duy trì phong độ này. Vị chiến lược gia người Đan Mạch tin rằng đội bóng của mình đã có một "bước tiến" đáng kể, cả về mặt phong cách lẫn cấu trúc. Tuy nhiên, liệu màn trình diễn bùng nổ trước Copenhagen có thực sự tạo nên bước ngoặt hay không vẫn còn phải chờ thời gian kiểm chứng.

Hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và chỉ kém Liverpool ở vị trí thứ ba một điểm, Tottenham sẽ bước vào trận đấu vào tối nay với mục tiêu giành chiến thắng trong ba trận đấu hàng đầu liên tiếp trước Man Utd lần đầu tiên kể từ mùa giải 1959-60, sau khi đã hoàn thành cú đúp trước "Quỷ đỏ" ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, Tottenham đang đối mặt với một thống kê đáng lo ngại: không đội bóng nào thua nhiều trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh trong năm 2025 hơn họ (9 trận). Chỉ có năm 1994 và 2003 (mỗi năm 10 trận) Tottenham mới đạt đến con số hai chữ số về số trận thua trên sân nhà trong một năm dương lịch trong lịch sử giải đấu của họ. Trong khi đó, HLV Frank cũng đã thua 9 trận trong 16 trận sân nhà gần nhất tại giải đấu (thắng 3, hòa 4) trong suốt thời gian dẫn dắt Brentford và Tottenham.

Man Utd cùng HLV Ruben Amorim xứng đáng nhận lời khen ngợi cho cách họ vực dậy sau khởi đầu đầy sóng gió. Sau thất bại 1-3 trước Brentford vào cuối tháng 9, "Quỷ đỏ" đã nhanh chóng trở lại với ba chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trước khi hòa 2-2 với Nottingham Forest vào cuối tuần qua.

Trong chuyến làm khách đến sân City Ground, lợi thế dẫn trước 1-0 của Man Utd trong hiệp một nhanh chóng bị xóa bỏ chỉ trong ba phút, sau các pha lập công liên tiếp của Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ Amad Diallo đã tỏa sáng với cú vô lê tuyệt đẹp ở phút 81, giúp đội khách giành lại một điểm quý giá và nâng chuỗi trận ghi từ hai bàn trở lên lên con số bốn.

Man Utd vất vả có trận hòa 2-2 trên sân Nottingham Forest (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim – người vừa được đề cử danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 10 – cho biết ông hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò: “Các cầu thủ đang cống hiến hết mình và tôi tin rằng họ còn có thể làm tốt hơn nữa”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đồng thời kêu gọi toàn đội duy trì sự tập trung và phong độ cao, sau khi nhận thấy “một chút sa sút” trong hiệp hai trước Nottingham Forest.

Hiện tại, Man Utd đứng thứ tám trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Tottenham và Chelsea do thua kém về hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng của Amorim đang hướng tới chuỗi 5 trận bất bại đầu tiên kể từ tháng 1-2/2024, cũng là giai đoạn gần nhất họ ghi được ít nhất hai bàn thắng trong 5 trận liên tiếp.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không đứng về phía "Quỷ đỏ. Man Utd không thắng trong 7 lần chạm trán Tottenham gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 5), trong đó để thua cả bốn trận gần đây nhất. Lần gần nhất một đội bóng đánh bại Man Utd 5 trận liên tiếp là Liverpool, giai đoạn từ năm 2000 đến 2002.

Lực lượng thi đấu

Tottenham đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng trước trận đấu sắp tới. Danh sách các cầu thủ vắng mặt bao gồm James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin (đều chấn thương đầu gối), Dominic Solanke, Yves Bissouma (chấn thương mắt cá chân), Ben Davies, Kota Takai (chấn thương đùi) và Archie Gray (chấn thương bắp chân). Ngoài ra, Lucas Bergvall cũng sẽ không thể ra sân do phải tuân thủ các quy trình điều trị chấn động não.

Dominic Solanke chưa thể trở lại thi đấu (Ảnh: Getty).

Mohammed Kudus đang trong tình trạng "mong manh" sau khi bỏ lỡ trận thắng Copenhagen giữa tuần. Khả năng vắng mặt của anh có thể mở ra cơ hội đá chính cho Johnson ở cánh phải. Trong khi đó, Xavi Simons và Wilson Odobert nhiều khả năng sẽ cạnh tranh một suất ở cánh đối diện.

Richarlison dự kiến sẽ tiếp tục đá chính, đẩy Randal Kolo Muani lên băng ghế dự bị. Tiền vệ Joao Palhinha và hậu vệ cánh đa năng Djed Spence được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát, với Spence có thể thay thế Destiny Udogie ở vị trí hậu vệ trái.

Man Utd chỉ có một mối lo ngại duy nhất về chấn thương là Lisandro Martinez, người đã phải ngồi ngoài từ tháng 2. Mặc dù đã trở lại tập luyện, HLV Amorim có thể sẽ hoãn ngày trở lại đội một của hậu vệ này cho đến sau kỳ nghỉ quốc tế.

Harry Maguire đã đủ thể lực để trở lại băng ghế dự bị trong trận hòa với Nottingham Forest. HLV Amorim sẽ cân nhắc liệu có nên triệu hồi trung vệ này hay tiếp tục sử dụng Leny Yoro cùng với Matthijs de Ligt và Luke Shaw.

Bruno Fernandes dự kiến sẽ đá cặp với Casemiro hoặc Manuel Ugarte ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhiều khả năng là Casemiro. Đội trưởng "Quỷ đỏ" đang hướng đến việc kiến tạo trong ba trận sân khách liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020, sau khi kiến tạo thành bàn vào lưới Forest và Liverpool.

Bryan Mbeumo đã ghi bốn bàn thắng vào lưới Spurs tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém Brighton và Southampton (5 bàn). Ba trong số 4 bàn thắng đó được ghi tại sân vận động Tottenham Hotspur. Cầu thủ người Cameroon này sẽ tiếp tục đá chính trong bộ ba tấn công cùng Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Đội hình ra sân dự kiến

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons

Man Utd: Lammen; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko