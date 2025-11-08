Hành trình 95 năm phát triển nồi cơm điện của Toshiba: Giữ trọn vị cơm nhà

Năm 2025, Toshiba bước sang năm thứ 95 trong hành trình chinh phục ngành hàng gia dụng. Từ xuất phát điểm tại Nhật Bản, thương hiệu nổi bật với sự tỉ mỉ và chính xác, trung thành với triết lý “DetailsMatter” - hoàn thiện từ những điều nhỏ nhất.

Triết lý đó được thể hiện rõ nét qua dòng sản phẩm nồi cơm điện, một sản phẩm gia dụng gắn bó với bữa ăn của hàng triệu gia đình suốt gần một thế kỷ qua.

Các cột mốc trong 95 năm phát triển Toshiba (Ảnh: Toshiba).

Năm 1955, Toshiba ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành gia dụng thế giới khi giới thiệu nồi cơm điện tự động đầu tiên mẫu ER-4. Thiết bị này nhanh chóng được đón nhận trong văn hoá nấu ăn, giúp người nội trợ Nhật Bản khi ấy được “giải phóng” khỏi công đoạn nấu cơm thủ công vốn tốn nhiều thời gian.

Từ chiếc nồi cơm điện đầu tiên, hành trình đổi mới của Toshiba chưa bao giờ dừng lại. Năm 1978, hãng tiếp tục cho ra đời dòng nồi cơm tự động thế hệ mới, mang lại độ chính xác cao hơn trong kiểm soát nhiệt độ.

Đến 1982, nồi cơm điện tử xuất hiện, mở đầu cho giai đoạn ứng dụng công nghệ vào việc nấu nướng gia đình. Công nghệ cao tần (Induction Heating - IH) được giới thiệu năm 1994, đánh dấu bước tiến lớn trong cơ chế truyền nhiệt: lòng nồi được làm nóng trực tiếp bằng từ trường, giúp cơm chín sâu và đồng đều hơn.

Một thập kỷ sau, Toshiba tiếp tục đẩy giới hạn công nghệ với nồi cơm áp suất cao tần (IH Pressure), vừa kết hợp nhiệt độ, vừa tối ưu áp suất để hạt gạo nở tròn, dẻo và giữ trọn hương vị tự nhiên.

Đến 2023, hãng công bố nồi cơm áp suất chân không, ứng dụng cơ chế hút không khí khỏi lõi gạo để tăng khả năng thẩm thấu nước, giúp cơm mềm và giữ nguyên độ tươi trong thời gian dài.

Kỷ niệm 95 năm thành lập, Toshiba giới thiệu bộ sưu tập nồi cơm điện Umami Series, kết tinh của gần một thế kỷ nghiên cứu và phát triển. Dòng sản phẩm trải dài từ trung cấp đến cao cấp, trong đó RC-18DR5UVN và RC-18VXWVN(W) là hai đại diện tiêu biểu.

RC-18DR5UVN được định vị ở phân khúc phổ thông nhưng sở hữu công nghệ Enzyme Umami, đây cũng chính là yếu tố tạo nên điểm khác biệt của dòng sản phẩm này.

Cơ chế hoạt động của công nghệ dựa trên việc kích hoạt enzyme trong gạo ở mức 70 độ C, sau đó duy trì ổn định ở 60 độ C, giúp giải phóng vị ngọt tự nhiên của hạt gạo, tăng độ đậm vị đến 30% so với nấu thông thường.

Bên cạnh đó, nồi được trang bị công nghệ gia nhiệt 3D, truyền nhiệt đồng thời từ đáy, thân và nắp nồi. Nhiệt lượng lan tỏa đều giúp từng hạt cơm chín tơi, mềm và vẫn giữ được độ dẻo đặc trưng.

Sản phẩm RC-18DR5UVN (Ảnh: Toshiba).

Ở phân khúc cao cấp RC-18VXWVN(W) được lắp ráp tại Nhật Bản, tích hợp công nghệ hút chân không (Vacuum Pressure), cho phép cơm giữ được độ tươi, mềm và hương vị tự nhiên đến 40 giờ sau khi nấu.

Cơ chế hoạt động của công nghệ này dựa trên việc loại bỏ không khí khỏi lõi gạo trước khi nấu, giúp hạt gạo hấp thụ nước nhanh hơn, rút ngắn thời gian ngâm và nấu. Quá trình này đồng thời thúc đẩy phản ứng enzyme hóa, giúp từng hạt cơm nở đều, dẻo và giữ được kết cấu nguyên vẹn sau khi chín.

Thay vì gia nhiệt gián tiếp qua mâm nhiệt, lòng nồi được làm nóng trực tiếp bằng công nghệ cao tần (IH), kết hợp với truyền nhiệt 3D từ ba hướng đáy, thân và nắp. Cấu trúc này giúp nhiệt lượng lan tỏa đồng đều, hạn chế thất thoát nhiệt và đảm bảo từng hạt cơm được nấu chín đều từ trong ra ngoài.

Lòng nồi đúc nguyên khối, phủ lớp chống dính Binchotan than hoạt tính cao cấp của Nhật Bản, có khả năng giữ nhiệt và chống bám tốt. Phần đáy nồi được thiết kế dày đến 7mm, giúp ổn định nhiệt độ trong suốt quá trình nấu, tăng hiệu suất truyền nhiệt và duy trì độ dẻo, thơm cho cơm.

Cả hai dòng sản phẩm mang phong cách thiết kế tối giản Japandi, hòa quyện tinh thần Nhật Bản và nét thanh lịch Bắc Âu, phù hợp với nhiều không gian bếp hiện đại.

95 năm là dấu mốc để Toshiba nhìn lại di sản đổi mới, đồng thời là bệ phóng cho những bước tiến tiếp theo trong hành trình “nâng niu từng bữa ăn gia đình”. Với Umami Series, Toshiba tiếp tục mang những tiến bộ công nghệ phục vụ cuộc sống hàng ngày với trọng tâm là chất lượng, sự tinh tế và niềm hạnh phúc giản đơn trong mỗi bữa cơm nhà.

