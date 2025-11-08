Giá vàng SJC vượt 148 triệu đồng/lượng, thu hẹp chênh lệch với thế giới

Mở cửa phiên giao dịch sáng 8/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch giá mua - bán là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá hiện được niêm yết ở mức 143,3-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng SJC.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang có xu hướng hồi phục nhẹ. Sáng 8/11, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa ở mức 4.001,21 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện thấp hơn vàng trong nước khoảng 18,7 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch này đã thu hẹp đáng kể so với những phiên trước.

Vàng miếng đang được giao dịch tại một cửa hàng (Ảnh: DT).

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi việc chỉ số USD giảm 0,5% trong ngày 6/11 và tiếp tục suy yếu ngày 7/11, khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác.

Ngoài ra, tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang tháng thứ 2 khiến việc công bố các báo cáo kinh tế quan trọng - như dữ liệu việc làm và lạm phát - bị trì hoãn, làm gia tăng tâm lý bất định trên thị trường.

Cùng lúc, báo cáo việc làm tư nhân yếu hơn kỳ vọng càng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo ING, dù Fed vẫn duy trì giọng điệu cứng rắn, các khảo sát doanh nghiệp cho thấy kỳ vọng cắt giảm lãi suất đang gia tăng. Dữ liệu hợp đồng tương lai hiện phản ánh khoảng 70% khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12, tăng từ mức 60% trong tuần trước đó.