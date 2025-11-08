Vietnam Energy Week 2025 thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo Việt Nam

Sự kiện được xem là điểm hẹn công nghệ hàng đầu của ngành năng lượng Việt Nam, nơi trưng bày những giải pháp tiên tiến về điện mặt trời, điện gió, lưu trữ năng lượng (BESS), quản lý lưới điện thông minh và chuyển đổi số năng lượng.

Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi kỹ thuật, mà còn là nơi mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển bền vững giữa các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam đến năm 2050.

Gian hàng Huawei Digital Power tại Vietnam Energy Week 2025 (Ảnh: BTC).

Solar Sông Đà hợp tác cùng Huawei Digital Power kiến tạo tương lai năng lượng xanh

Trong triển lãm Vietnam Energy Week 2025, với quy mô gian hàng 90m2, Huawei Digital Power mang đến nhiều sản phẩm và giải pháp trọng điểm trong ngành năng lượng mặt trời, thể hiện vị thế tiên phong trong lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ số.

Nổi bật trong gian hàng Huawei là biến tần công suất lớn SUN2000-150K-MG0, biến tần thông minh cho hệ thống điện mặt trời công nghiệp và giải pháp điện mặt trời thông minh FusionSolar dành cho hộ gia đình, mang đến trải nghiệm tối ưu về hiệu quả năng lượng, an toàn và tính thẩm mỹ trong không gian sống hiện đại.

Điểm nhấn của Huawei tại sự kiện là chuỗi giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh thế hệ mới (Smart String Energy Storage System), bao gồm LUNA 2000-5015-2S và hệ thống lưu trữ chuỗi thông minh 215KWh cho dự án thương mại - công nghiệp và cho nhà máy điện quy mô lớn 5MWh.

Các hệ thống này tích hợp công nghệ ổn định lưới điện và AI điều phối thông minh, giúp tối ưu hóa vận hành, ổn định tần số - cân bằng điện áp - phản ứng linh hoạt với biến động phụ tải.

Mô hình bộ LUNA 2000-5015-2S và hệ thống lưu trữ chuỗi thông minh 215KWh (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ sự kiện, Solar Sông Đà và SUN Energy đã ký kết hợp tác phát triển toàn diện trong lĩnh vực năng lượng công nghiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh tại Việt Nam.

Theo đại diện hai bên, sự hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội phát triển các dự án điện mặt trời và hệ thống lưu trữ quy mô lớn (BESS), mà còn hướng đến mục tiêu “vận hành xanh - phát triển bền vững” cho các nhà máy, khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất trong tương lai.

Lễ ký kết hợp tác phát triển toàn diện giữa SUN Energy và Solar Sông Đà (Ảnh: BTC).

Với tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai thực tế, Solar Sông Đà đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, đồng hành cùng các đối tác chiến lược như Huawei Digital Power để kiến tạo một tương lai năng lượng thông minh - bền vững và thân thiện với môi trường.