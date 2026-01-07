Triển vọng phát triển của khu Đông Hà Nội

Hưởng lợi từ chuỗi hạ tầng cấp vùng đồng loạt bứt tốc và sở hữu cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo, Ocean City được kỳ vọng là đô thị dẫn dắt thập niên bứt phá của khu Đông, mở ra cơ hội cho những quyết định đi trước chu kỳ.

Nắm bắt cơ hội nhờ đi trước hạ tầng 10 năm

Năm 2015, khi tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội mới ở giai đoạn khởi động, ông Trần Minh Quang, một nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội, quyết định mua căn hộ gần khu vực Nam Từ Liêm với giá chỉ hơn 20 triệu đồng/m2. Thời điểm đó, lựa chọn này được xem là mạo hiểm, khi hạ tầng chưa hình thành, tiến độ metro còn nhiều ẩn số và khu Tây vẫn bị gắn mác vùng ven.

Gần một thập kỷ sau, thị trường đã đưa ra câu trả lời rõ ràng. Các dự án quanh tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới, cao gấp nhiều lần so với thời điểm mở bán ban đầu. Riêng trong vòng một năm trở lại đây, giá bán tiếp tục tăng.

“Nếu đợi đến khi metro vận hành hoàn chỉnh mới đầu tư thì gần như đã hết cơ hội. Giá lúc đó không chỉ cao, mà biên độ tăng trưởng cũng không còn đủ hấp dẫn”, ông Quang chia sẻ.

Câu chuyện của ông Quang phản ánh quy luật tăng trưởng của bất động sản (BĐS) khu Tây Hà Nội thập niên 2010. Từ một khu vực được xem là ngoại vi, nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và sự dịch chuyển của các cơ quan hành chính, khu Tây đã vươn lên thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô, với mặt bằng giá được thiết lập ở nấc cao hơn.

BĐS quanh metro Nhổn - ga Hà Nội tăng giá theo tiến độ hoàn thiện (Ảnh: Vingroup).

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, từ năm 2021 đến nay, tốc độ tăng giá BĐS phía Tây Hà Nội cao hơn các khu vực khác trung bình 7-15% với phân khúc căn hộ và 5-10% với phân khúc thấp tầng.

Khi cánh cửa cơ hội của khu Tây dần khép lại, dòng tiền bắt đầu tìm kiếm cực phát triển tiếp theo. Khu Đông Hà Nội, với lợi thế về hạ tầng, quy hoạch và quỹ đất, đang trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn.

Từ lỡ nhịp khu Tây đến quyết định nắm bắt sớm cơ hội ở khu Đông

Khác với ông Quang, bà Nguyễn Thu Lan, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội, thừa nhận từng “lỡ nhịp” với khu Tây.

“Tôi theo dõi khu Tây khá sớm, nhưng chậm hơn thị trường chỉ vài năm. Khi nhận ra thì quỹ đất đã cạn, dự án mới hầu như không còn, cơ hội gần như khép lại. Nhìn khu Đông hiện nay, tôi thấy rất nhiều điểm tương đồng với khu Tây giai đoạn đầu”, bà Lan chia sẻ.

Thực tế, nếu khu Tây của một thập kỷ trước còn là một “canh bạc thông tin”, thì khu Đông Hà Nội hiện nay đã có đầy đủ dữ liệu để phân tích và định lượng cơ hội. Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang và sắp triển khai đã vạch ra quỹ đạo tăng trưởng rõ ràng.

Các trục kết nối chiến lược, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5A, nút giao Cổ Linh đã vận hành. Trong khi đó, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, vành đai 3.5, vành đai 4, sân bay quốc tế Gia Bình, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng… được đẩy nhanh tiến độ, tạo nên mạng lưới giao thông đa hướng, tái cấu trúc không gian phát triển khu Đông.

Song song với hạ tầng giao thông là sự xuất hiện của các hạ tầng xã hội quy mô lớn, có khả năng tạo dòng người thực, như sân vận động PVF 60.000 chỗ hay Đại học Bách khoa cơ sở 2…

“BĐS Hà Nội sẽ không tăng trưởng theo kiểu nóng, mà tăng trưởng dựa trên hạ tầng và nhu cầu thực. Những khu vực gắn với các dự án giao thông lớn, được triển khai bài bản, sẽ là động lực của thị trường”, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam Nguyễn Văn Đính nhận định.

Ocean City hiện là một trong những điểm hút dòng tiền chiến lược tại khu Đông (Ảnh: Vingroup).

Trong bức tranh đó, Ocean City dần khẳng định vai trò như một đầu tàu của khu Đông, hội tụ đồng thời ba yếu tố mà giới đầu tư chuyên nghiệp tìm kiếm: quy mô đủ lớn để hình thành thị trường riêng, vị trí gắn chặt với các trục hạ tầng chiến lược và sức sống tự thân từ cộng đồng cư dân đã hình thành.

Là đô thị cửa ngõ phía Đông, Ocean City hưởng lợi từ làn sóng bứt phá hạ tầng của toàn khu vực. Khi các trục giao thông chiến lược hoàn thiện, lợi thế vị trí và kết nối không chỉ được kích hoạt, mà còn trở thành đòn bẩy thúc đẩy giá trị BĐS gia tăng trong dài hạn.

Trên quy mô 1.200ha, Ocean City được quy hoạch trở thành một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, với các trụ cột an cư, thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng vận hành đồng bộ. Các tiện ích như Crystal Lagoon, VinWonders, Grand World, Vincom Mega Mall cùng hệ thống giáo dục, y tế và việc làm chất lượng cao tạo nên chuẩn sống quốc tế tại khu Đông.

Sau hơn ba năm phát triển, Ocean City đã quy tụ hơn 90.000 cư dân đến từ nhiều quốc gia, và dự kiến đạt 200.000 người trong vài năm tới. Dòng cư dân ổn định, hệ tiện ích hoàn thiện và chuỗi sự kiện quanh năm giúp BĐS tại đây gia tăng giá trị bằng nhu cầu ở thực và khai thác kinh doanh, thay vì phụ thuộc vào sóng ngắn hạn.

Với nhiều nhà đầu tư như bà Lan, Ocean City là quyết định lựa chọn dựa trên dữ liệu, hạ tầng và thực tế vận hành.