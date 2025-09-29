Khoảnh khắc pin dự phòng phát nổ cạnh giường ngủ gây sốc dân mạng

Đoạn video do camera giám sát ghi lại và được chị Yến Ngân, trú TPHCM, chia sẻ lên mạng xã hội, cho thấy sự việc xảy ra vào trưa 27/9, khi chị Ngân và con gái đang nằm ngủ trong phòng thì viên pin dự phòng đặt ở cạnh giường đã bất ngờ phát nổ và bốc cháy.

Tiếng nổ phát ra từ viên pin khiến chị Ngân thức giấc. Chị lập tức rút phích cắm sạc và kéo viên pin dự phòng ra xa khỏi giường. Tuy nhiên, viên pin vẫn tiếp tục bốc cháy và ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ hơn khiến chị Ngân hốt hoảng, bế con nhỏ bỏ chạy khỏi phòng.

May mắn ngọn lửa sau đó được người nhà chị Ngân dập tắt kịp thời trước khi bùng lên thành một vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảnh khắc pin dự phòng phát nổ, bốc cháy trong phòng ngủ tại TPHCM (Video: Huỳnh Yến Ngân).

“Bình thường trưa dỗ con ngủ xong mình hay đi ra ngoài làm công việc để con ngủ một mình. Hên sao hôm nay nằm ngủ chung chứ không thì không biết như thế nào luôn. Lúc đó phản xạ của mình chỉ biết ôm con chạy ra ngoài trước cái đã rồi tính tiếp”, chị Ngân chia sẻ về khoảnh khắc pin sạc dự phòng bất ngờ phát nổ.

Chị Ngân cho biết viên pin sạc dự phòng này được mua mới tại một hệ thống bán lẻ thiết bị điện tử lớn và uy tín. Khi sự việc xảy ra có thể thấy viên pin đang được cắm sạc.

Đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng “gây sốt” và khiến nhiều cư dân mạng lo lắng, khi pin sạc dự phòng đã trở thành một thiết bị quen thuộc và được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.

Vì sao pin sạc dự phòng phát nổ?

Pin sạc dự phòng là thiết bị dùng để lưu trữ năng lượng và dùng để sạc cho các thiết bị khác khi cần. Việc tích trữ năng lượng vào các cell pin luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Nếu quá trình sử dụng pin sạc dự phòng không đúng cách sẽ khiến thiết bị phát nổ.

Có hai nguyên do chính khiến pin dự phòng phát nổ, đó là yếu tố bên ngoài (bắt nguồn từ cách sử dụng của người dùng) và yếu tố bên trong (bắt nguồn từ lỗi của nhà sản xuất).

Pin dự phòng phát nổ được xác định là nguyên do gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên chuyến bay của hãng hàng không Air Busan vào ngày 28/1 vừa qua (Ảnh: Yonhap).

Với yếu tố bên trong, nếu nhà sản xuất sử dụng chất liệu linh kiện, lõi pin chất lượng kém, có thể dẫn đến tình trạng chết lõi bên trong. Điều này khiến tuổi thọ pin sạc dự phòng bị rút ngắn, nguồn điện cung cấp không ổn định, có thể dẫn đến nguy cơ cháy, nổ khi sử dụng hoặc khi đang cắm sạc cho pin dự phòng.

Đối với yếu tố do người sử dụng, nhiều người thường có thói quen đặt pin sạc dự phòng tại những nơi có nhiệt độ cao, dưới ánh nắng mặt trời mà không biết rằng điều này khiến pin dự phòng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Trong trường hợp xảy ra với chị Ngân, dường như viên pin sạc dự phòng phát nổ bắt nguồn từ lỗi của chính nhà sản xuất, dù thiết bị chỉ mới được mua và có nguồn gốc sản phẩm rõ ràng.

Cách sử dụng pin sạc dự phòng để đảm bảo an toàn

Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, pin sạc dự phòng không được đặt ở nơi có nhiệt độ cao, ẩm thấp và trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy, người dùng tuyệt đối không để pin dự phòng ở những nơi có nhiệt độ cao như bên trong xe ô tô đậu dưới trời nắng, trong cốp xe máy, gần lửa… vì điều này có thể khiến sạc dự phòng phát nổ, gây nguy hiểm.

Pin dự phòng phát nổ vì quá nhiệt khi bỏ trong cốp xe máy (Ảnh: TK).

Ngoài ra, người dùng cũng không nên để pin dự phòng đang sử dụng hoặc đang cắm sạc dưới gối, trong chăn hoặc dưới nệm… vì đây là những vật thoát nhiệt kém, có thể khiến pin bị tăng nhiệt cao và phát nổ. Đây cũng là những vật dụng dễ bắt lửa, có thể gây nên hỏa hoạn nghiêm trọng nếu pin dự phòng không may phát nổ.

Bạn cần chọn mua các loại pin sạc dự phòng chính hãng, có thương hiệu, được phân phối thông qua các đại lý có uy tín; cần phải ngừng sử dụng nếu phát hiện pin dự phòng có dấu hiệu phồng, nóng bất thường hoặc biến dạng vỏ.

Người dùng cũng nên thay mới pin dự phòng sau một thời gian sử dụng để phòng tránh rủi ro cháy nổ.

Tuyệt đối không sử dụng pin dự phòng đã bị phồng, biến dạng… (Ảnh: Reddit).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ngay cả khi đang sử dụng các loại pin sạc chính hãng, người dùng cũng cần phải thường xuyên theo dõi tin tức để nắm bắt thông tin về các trường hợp pin sạc dự phòng bị lỗi và đang bị thu hồi, để biết rõ sản phẩm mình có thuộc diện bị lỗi hay không, từ đó dừng sử dụng sản phẩm để đề phòng rủi ro.