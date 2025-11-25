Ổ cứng di động tích hợp công tắc “tự hủy” để xóa bỏ dữ liệu

Hãng TeamGroup tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa giới thiệu mẫu ổ cứng di động mới mang tên gọi T-Create Expert P35S.

Ổ cứng có tùy chọn dung lượng lưu trữ 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, nhưng lại sở hữu thiết kế nhỏ gọn tương tự một chiếc USB thông thường, chỉ nặng 42g và dài 8cm. Sản phẩm được trang bị một cáp kết nối USB 3.2, cho tốc độ đọc/ghi lên đến 1.000MB/s.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên T-Create Expert P35S là khả năng bảo mật. Thay vì cho phép người dùng mã hóa để bảo vệ dữ liệu trên ổ cứng bằng mật khẩu hoặc cảm biến vân tay, T-Create Expert P35S lại được tích hợp công tắc “tự hủy”.

Ổ cứng T-Create Expert P35S tích hợp công tắc “tự hủy”, cho phép người dùng xóa toàn bộ dữ liệu đang lưu trữ một cách nhanh chóng (Ảnh: TeamGroup).

Khi người dùng kích hoạt công tắc này, ổ cứng sẽ không bốc cháy hay phát nổ như trong các bộ phim hành động, nhưng công tắc sẽ kích hoạt mạch điện hủy dữ liệu, khiến chip và bộ nhớ của ổ cứng bị phá hủy hoàn toàn, đồng nghĩa với toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên đó sẽ không thể khôi phục được.

Việc tích hợp công tắc “tự hủy” trên sản phẩm và nằm ở một vị trí dễ tiếp cận khiến nhiều người lo ngại rằng họ sẽ vô tình kích hoạt công tắc này trong quá trình sử dụng hoặc di chuyển ổ cứng. TeamGroup đã đề phòng trường hợp rủi ro này bằng cách thiết kế công tắc “tự hủy” theo cơ chế trượt hai nấc.

Theo đó, khi người dùng muốn hủy toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng, họ sẽ phải trượt công tắc đến nấc đầu tiên, để làm lộ ra một phần ký hiệu cảnh báo màu đỏ. Sau đó, họ sẽ phải tiếp tục trượt công tắc “tự hủy” đến nấc thứ hai để bắt đầu quá trình phá hủy ổ cứng và toàn bộ dữ liệu.

Người dùng sẽ phải sử dụng một lực đẩy đáng kể khi muốn chuyển công tắc sang chế độ hủy dữ liệu, tránh trường hợp công tắc bị trượt nhầm.

TeamGroup cho biết khi công tắc tự hủy được kích hoạt, mọi dữ liệu lưu trữ trên ổ cứng sẽ bị phá hủy hoàn toàn và không có cách nào để phục hồi. Công ty cho biết sản phẩm của hãng nhắm đến những người dùng thường xuyên lưu trữ, xử lý và vận chuyển những loại dữ liệu đòi hỏi tính bảo mật cao hoặc những dữ liệu siêu bí mật…

Công tắc tự hủy dữ liệu trên ổ cứng T-Create Expert P35S sẽ được kích hoạt khi vượt qua 2 nấc trượt, đề phòng trường hợp vô tình bật công tắc (Ảnh: TeamGroup).

Tuy nhiên, nhiều người lại lo ngại rằng những kẻ xấu, tội phạm mạng hoặc gián điệp công nghệ sẽ sử dụng ổ cứng T-Create Expert P35S để lưu trữ các dữ liệu, bằng chứng cho hành vi phạm pháp và có thể xóa bỏ những dữ liệu này trong trường hợp bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện TeamGroup vẫn chưa công bố giá bán của sản phẩm.