iPhone màn hình gập lộ giá bán

Trước đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng dự đoán iPhone màn hình gập (iPhone Fold) sẽ có giá dao động 2.000-2.500 USD. Trong khi đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg dự đoán thiết bị sẽ ở mức giá khoảng 2.000 USD.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

Ngay khi ra mắt, iPhone màn hình gập sẽ trở thành chiếc điện thoại cao cấp mà đắt đỏ nhất của Apple. Fubon Research cho rằng tấm nền màn hình và bản lề sẽ đẩy giá bán sản phẩm lên mức cao hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Báo cáo ước tính Apple có thể bán được khoảng 5,4 triệu chiếc iPhone màn hình gập vào năm 2026. Nhu cầu điện thoại thông minh toàn cầu có thể giảm, nhưng điện thoại màn hình gập sẽ trở thành "điểm sáng duy nhất" trên thị trường.

Một nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ Apple đang thử nghiệm trên một viên pin có dung lượng 5.400-5.800mAh. Mức pin này cao hơn đáng kể so với dung lượng 5.088mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, tài khoản Instant Digital khẳng định viên pin trên iPhone màn hình gập chắc chắn sẽ có dung lượng trên 5.000mAh.

Để so sánh, Samsung Galaxy Z Fold7 sở hữu viên pin 4.400mAh, Google Pixel Fold có pin 4.821mAh, Honor Magic V5 sở hữu pin 5.820mAh. Trong khi đó, Vivo X Fold 5 tích hợp viên pin dung lượng 6.000mAh, lớn nhất trong phân khúc điện thoại màn hình gập.

Một số thông tin rò rỉ trước đó cho biết iPhone màn hình gập sẽ tích hợp camera selfie ở phía dưới màn hình. Camera này sẽ có độ phân giải 24MP và được đặt ở màn hình bên trong.