iPhone 17 có thể giúp Apple giành lại "ngôi vương" từ Samsung

Tất cả điện thoại Android cao cấp ra mắt trong năm 2025 đều tập trung vào việc tích hợp các tính năng AI. Tuy vậy, đây không phải là thế mạnh của Apple bởi công ty đang bị xem là tụt hậu trong cuộc đua AI.

Dòng sản phẩm iPhone 17 ghi nhận doanh số kỷ lục (Ảnh: SCMP).

Dòng sản phẩm iPhone 17 mới nhất của hãng tập trung vào việc thay đổi thiết kế, đồng thời cải tiến camera, thời lượng pin và hiệu suất. Sự kết hợp trên đã giúp thế hệ iPhone 17 thu hút được rất nhiều sự quan tâm.

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, doanh số iPhone trong năm 2025 có thể tăng đến 10%. Con số này cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 4,6% của Samsung.

Điều này sẽ cho phép Apple vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Lần gần nhất Apple đạt được thành tích này là vào năm 2011.

"Apple sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu vào năm 2026. Việc ra mắt iPhone màn hình gập và iPhone 17e giá cả phải chăng hơn sẽ giúp thúc đẩy doanh số", nhà phân tích Yang Wang của Counterpoint Research nhận định.

Vào giai đoạn quý III vừa qua, Apple chiếm 18% thị phần di động toàn cầu, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple cũng là nhà sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số 5 thương hiệu smartphone dẫn đầu thị trường.

Dòng sản phẩm iPhone 17 đã được thị trường đón nhận nồng nhiệt, ghi nhận lượng đặt hàng trước cao kỷ lục. Điều đó đã giúp công ty tăng trưởng mạnh mẽ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Âu và một số khu vực thuộc Châu Á - Thái Bình Dương.