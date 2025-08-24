Cận cảnh “ngôi nhà chung” của hệ sinh thái khởi nghiệp đầu tiên tại TPHCM

TPHCM đã chính thức khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo (SIHUB) tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng, thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố, hướng tới mục tiêu lọt vào nhóm 100 đô thị có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động nhất thế giới.

SIHUB, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM. Công trình có quy mô 11 tầng, tổng diện tích gần 17.000 m², được khởi công từ tháng 10/2020 với tổng vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng.

Với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố và định hướng chiến lược rõ ràng, SIHUB được định vị là trạm trung chuyển ý tưởng, công nghệ, đồng thời là cầu nối giữa các nguồn lực, góp phần hình thành môi trường khởi nghiệp bền vững.

Tòa nhà SIHUB được thiết kế với hai không gian chính. Ba tầng đầu tiên dành cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp do nhà nước quản lý, bao gồm không gian làm việc chung, khu kết nối mở, phòng đào tạo và tổ chức sự kiện. Tầng 1 đặc biệt có không gian triển lãm trong nhà, khu café kết hợp co-working và các phòng họp linh hoạt.

Lối lên hội trường tại tầng 2 được thiết kế độc đáo, bắt đầu từ không gian mở triển lãm ngoài trời ở tầng 1 qua một khu bậc thang kết hợp bậc ngồi, tạo điểm nhấn kiến trúc và không gian giao lưu.

Các tầng trên cùng của SIHUB sẽ tập trung vào các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và hợp tác quốc tế, nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp toàn cầu. Đây cũng là nơi hội tụ các nguồn lực xã hội như tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các startup được tư vấn và gọi vốn trực tiếp.

Không gian bên trong SIHUB được thiết kế mở, linh hoạt với nhiều khu vực đa dạng như khu làm việc chung, phòng hội thảo, khu trưng bày sản phẩm khởi nghiệp. Đặc biệt, tầng 6 sẽ là không gian làm việc của Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM, tạo sự kết hợp thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech).

SIHUB được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa tri thức, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp".

Trung tâm không chỉ cung cấp hạ tầng mà còn đảm nhận vai trò đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện, từ tư vấn pháp lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số đến hỗ trợ gọi vốn, kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế. Đây cũng là nơi thử nghiệm các chính sách mới, mở ra cơ hội để các startup tiếp cận nguồn lực xã hội, công nghệ tiên tiến và tri thức toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, nhấn mạnh: "Sự ra đời của SIHUB là một bước đi chiến lược trong lộ trình nâng tầm thành phố, hướng đến mục tiêu lọt vào nhóm 100 đô thị có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động nhất thế giới. Trung tâm được thiết kế trở thành ngôi nhà chung của hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi các ý tưởng được ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển".

Tầng 8, tầng cao nhất của công trình, được bố trí làm khu vực bar và café trong nhà cũng như ngoài trời, hứa hẹn là không gian lý tưởng để các startup giao lưu, tái tạo năng lượng tích cực.

Việc đưa SIHUB vào vận hành được xem là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của TPHCM trong việc đồng hành với cộng đồng khởi nghiệp. Thành phố mong muốn xây dựng một không gian mở, nơi các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp có thể tìm thấy sự hỗ trợ thiết thực, hợp tác chặt chẽ và chia sẻ tri thức.

Đây được kỳ vọng sẽ là tiền đề giúp TPHCM không chỉ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam mà còn là điểm sáng của khu vực Đông Nam Á và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu.