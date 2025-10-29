Việt Nam xây dựng hạ tầng trí tuệ Make in Vietnam để bứt phá với AI

Thúc đẩy AI mở, xây dựng hạ tầng trí tuệ quốc gia “Make in Vietnam”

Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 với chủ đề “Từ AI chuyên biệt theo ngành đến AI bao trùm - Tương lai cùng kiến tạo”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh vai trò sống còn của trí tuệ nhân tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu khai mạc Diễn đàn (Ảnh: Hải Danh).

Theo ông Hoàng Minh, AI không còn là công nghệ đơn lẻ mà đang trở thành một hạ tầng quốc gia cần được đầu tư bài bản. Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm siêu tính toán và hệ thống dữ liệu mở dùng chung để hỗ trợ phát triển AI.

“AI đang vượt ra khỏi khuôn khổ của một công nghệ ứng dụng để trở thành hạ tầng chiến lược, giống như điện, viễn thông hay Internet. Quốc gia nào làm chủ được AI sẽ nắm giữ lợi thế vượt trội trong sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, quản trị và cả quốc phòng”, ông Hoàng Minh khẳng định.

Thứ trưởng cho biết, chiến lược AI của Việt Nam không chỉ dừng ở phát triển công nghệ mà còn tạo lập thị trường để nuôi dưỡng hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa.

Chính phủ sẽ tăng cường chi tiêu công cho AI, đặc biệt qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), với ít nhất 40% ngân sách dành cho hỗ trợ ứng dụng và cấp phiếu giảm giá cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông cũng nêu bật lợi thế của Việt Nam với dân số trẻ, năng động và nhạy bén với công nghệ. Cùng với mục tiêu lớn mà Đảng và Nhà nước đang đặt ra, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để phát triển nhanh trong lĩnh vực này.

Các yếu tố như hạ tầng tính toán, hệ sinh thái dữ liệu, doanh nghiệp Make in Vietnam, cộng đồng khởi nghiệp và thế hệ trẻ đam mê công nghệ sẽ là động lực quan trọng.

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức công nghệ 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: Trung tâm truyền thông).

Bên cạnh những cơ hội phát triển, Thứ trưởng cũng cảnh báo về các rủi ro đi kèm với AI, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đạo đức, việc làm và niềm tin xã hội.

Ông nhấn mạnh cần phát triển AI theo hướng nhân văn: “AI phải phục vụ con người, không thay thế con người. AI cần được xem như công cụ hỗ trợ ra quyết định, chứ không thay thế tư duy, giá trị hay trách nhiệm của con người”.

3 trụ cột gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là hệ sinh thái cộng hưởng, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển quốc gia.

Theo Thứ trưởng, đây là thời điểm vàng để Việt Nam tận dụng làn sóng AI như một cơ hội phát triển đột phá. Từ một quốc gia từng lỡ nhịp vì chiến tranh, Việt Nam hiện đã vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới, với đầy đủ điều kiện để hướng tới mục tiêu nước phát triển có thu nhập cao, nếu biết tập trung nguồn lực cho chiến lược AI hóa toàn diện.

Hàn Quốc kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ với Việt Nam

Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ Thông tin Quốc gia Hàn Quốc, ông Park Yun Gyu, bày tỏ tiếc nuối khi không thể trực tiếp tham dự do lịch trình công tác tại Quốc hội Hàn Quốc. Dù vậy, thông điệp được truyền tải cho thấy quyết tâm hợp tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ số.

Ông cho biết, Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc đã bước sang năm thứ 5 và tiếp tục là nền tảng quan trọng trong hành trình đổi mới số của cả 2 nước.

Chủ đề năm nay được đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại, khi cả Hàn Quốc và Việt Nam đều đang hướng đến công nghệ phục vụ con người.

Theo ông Park Yun Gyu, Hàn Quốc hiện triển khai song song 2 hướng tiếp cận: AI chuyên biệt dành cho môi trường công nghiệp và AI toàn diện lấy con người làm trung tâm. Chiến lược này nhằm kiến tạo một xã hội nơi mọi người dân đều có thể hưởng lợi từ AI.

“Hàn Quốc đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện, bao gồm chip bán dẫn, dữ liệu đám mây, hạ tầng điện toán và các dịch vụ liên quan, với mục tiêu trở thành một trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới”, ông Park bày tỏ kỳ vọng.

Ông Park cũng khẳng định, Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kết quả và bài học từ chiến lược phát triển AI với các quốc gia cùng chí hướng. Trong đó, Việt Nam nổi lên như trung tâm đổi mới AI mới của khu vực Đông Nam Á, nhờ tốc độ phát triển thị trường số nhanh chóng và nguồn nhân lực trẻ, giàu tiềm năng.

Cùng gửi lời chúc mừng sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young Sam, đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của Diễn đàn khi được tổ chức trùng với Tuần lễ Kỹ thuật số quốc tế Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: Trung tâm truyền thông).

Đại sứ cho biết, Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách quan trọng như Luật Công nghệ Kỹ thuật số được ban hành vào tháng 6 và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 tại Hòa Lạc được khánh thành vào tháng 8 vừa qua.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh phát triển mô hình AI đẳng cấp thế giới và đã ban hành Luật Cơ bản về AI từ tháng 1 năm nay.

Trước bối cảnh đó, ông cho rằng Diễn đàn năm nay có ý nghĩa thiết thực, tạo nền tảng cho 2 quốc gia cùng phát triển trong kỷ nguyên AI.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật số thiết yếu như mạng thế hệ mới và trung tâm dữ liệu AI, đồng thời tích hợp công nghệ vào chuỗi cung ứng giữa 2 nước để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ứng dụng dịch AI gây ấn tượng

Không chỉ là nơi kết nối chính sách và doanh nghiệp, Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 còn mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ mới cho giới trẻ Việt Nam.

Lần đầu tham dự một diễn đàn quốc tế về công nghệ, Đào Ngọc Đức, sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật robot, Trường Đại học Công nghệ Quốc gia, không giấu được sự hào hứng.

Đào Ngọc Đức chia sẻ trải nghiệm lần đầu tham dự Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: CTV).

Đức chia sẻ rằng bản thân đã biết đến chương trình nhờ giảng viên giới thiệu và quyết định tham gia để tìm hiểu thêm về ứng dụng thực tiễn của AI:

“Sự kiện hôm nay được tổ chức rất chuyên nghiệp, mọi thứ rất chỉn chu. Trước đó tôi đã tham gia một số sự kiện song ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật nhưng sự kiện hôm nay khiến tôi đặc biệt ấn tượng vì ngoài dịch cabin thì chương trình còn có một ứng dụng tường thuật dịch trực tiếp từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. Ứng dụng dịch khá sát nghĩa và giúp tôi rất nhiều trong việc nắm bắt cũng như theo dõi lại thông tin”.

Đức cho rằng những ứng dụng như vậy là minh chứng cho việc AI đã và đang đi vào đời sống, mang lại giá trị thực tiễn rõ rệt.

Sinh viên này kỳ vọng sẽ có thêm nhiều diễn đàn tương tự để lan tỏa kiến thức về AI, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận cho những người trẻ theo đuổi lĩnh vực này.

Diễn đàn Kỹ thuật số Hàn Quốc - Việt Nam 2025 với chủ đề “Từ AI chuyên ngành đến AI bao trùm - Tương lai cùng mở ra” là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác kỹ thuật số giữa 2 quốc gia.

Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đồng tổ chức. Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Quốc gia Hàn Quốc (NIPA) là đơn vị thực hiện, với sự tài trợ từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc.

Sự kiện diễn ra vào ngày 29/10/2025 tại Hà Nội. Diễn đàn bao gồm các hội nghị chuyên đề, triển lãm của doanh nghiệp ICT Việt Nam - Hàn Quốc và các cuộc họp kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp 2 nước.