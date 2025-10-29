Lực lượng chủ lực Nga xâm nhập Pokrovsk, bào mòn huyết mạch của Ukraine

Sau nhiều tháng tập kích bào mòn và xâm nhập, Nga đang đạt ưu thế ở Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục xâm nhập vào thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, dần tăng cường hiện diện bộ binh và mở rộng hoạt động trinh sát trong nội đô.

Theo DeepState, Nga đã tìm cách thâm nhập vào thành phố này từ tháng 7. Moscow có hệ thống xác định các điểm “đột phá” trong tuyến phòng thủ Ukraine và tăng cường sức ép bằng cách triển khai bộ binh phối hợp với UAV và các loại vũ khí khác tiến công vào vị trí và tuyến hậu cần của Ukraine.

DeepState cho biết các điểm yếu đã được phát hiện tại các khu định cư Zvirove và Shevchenko, cũng như dọc tuyến đường sắt từ Kotlyne đến Pokrovsk.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng “vài trăm” binh sĩ Nga đã lách qua các lỗ hổng trên phòng tuyến để tiến vào nội đô, tiếp tục luồn sâu hơn trong trung tâm, tổ chức phục kích trên các tuyến di chuyển, cài chất nổ dọc đường và tiến hành các hoạt động chiến đấu nhằm xoá sổ lực lượng hậu phương Ukraine (hỗ trợ tác chiến điện tử, trinh sát tín hiệu điện tử, pháo binh, súng cối).

Các tổ vận hành UAV của Nga được cho là đã được triển khai ở khu vực ngoại ô phía nam thành phố, tăng cường tập kích vào các tuyến hậu cần và hoạt động di chuyển của đối phương.

DeepState nhấn mạnh rằng các hoạt động của Nga trở nên dữ dội hơn sau một đợt tiến công bộ binh quy mô lớn, làm gián đoạn các tuyến hậu cần tới Myrnohrad và khu vực lân cận.

“Điều nguy hiểm nhất là đối phương đã phá vỡ hệ thống hậu cần theo hướng Myrnohrad và toàn bộ khu vực xung quanh thành phố", báo cáo viết.

Các nhóm binh sĩ Nga đã xâm nhập thành công vào Pokrovsk, đe dọa nghiêm trọng tới khu vực này (Ảnh: Deepstate).

"Ngoài các cuộc phục kích của bộ binh, Nga còn tích cực sử dụng UAV để giám sát và tập kích các hoạt động di chuyển tới vị trí, vận chuyển tiếp tế. Hoạt động của các đơn vị Nga tăng mạnh kể từ khi bộ binh bắt đầu thâm nhập vào thành phố và các tổ điều khiển UAV của đối phương đang hỗ trợ phá hủy tuyến hậu cần của chúng ta, tạo điều kiện cho họ dần dần kiểm soát thành phố", DeepState cho biết.

DeepState kêu gọi ưu tiên phong tỏa các tuyến xâm nhập của Nga và tiến hành chiến dịch đẩy lùi quy mô lớn với sự tham gia của cả một lữ đoàn thay vì các nhóm nhỏ, nhằm duy trì quyền kiểm soát thành phố.

“Cần khẩn cấp phong tỏa các tuyến xâm nhập của đối phương và tiến hành chiến dịch đẩy lùi bằng một lữ đoàn đầy đủ chứ không phải bằng các nhóm đặc nhiệm nhỏ, vốn không thể làm được gì khi hoạt động riêng lẻ, và chúng ta đã có ví dụ điển hình ở một thành phố khác. Tình hình tại Pokrovsk đang ở ngưỡng nguy hiểm và tiếp tục xấu đi đến mức có thể sẽ quá muộn để cứu vãn", Deepstate cảnh báo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhóm quân chủ lực của Nga đã được điều động tập trung vào Pokrovsk.

Theo báo Ukrainska Pravda, có ít nhất 250 binh sĩ Nga trong thành phố đang giao chiến với binh sĩ Ukraine tại vị trí của họ, đặc biệt là các tổ điều khiển UAV.

Tuyến hậu cần tới Pokrovsk hiện gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của UAV Nga, buộc lực lượng Ukraine phải đi bộ từ 10-15km để tới vị trí.

Theo DeepState, quân nhân Nga đã tiến sâu thêm ở Pokrovsk, nơi 45 trận giao chiến đã diễn ra trong 24 giờ qua.