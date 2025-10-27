Apple hưởng lợi khi Windows 10 bị khai tử

Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc Microsoft chính thức khai tử hệ điều hành Windows 10 vào tháng 10. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng điều chỉnh chiến lược giá do ảnh hưởng từ thay đổi thuế quan.

Việc Windows 10 bị khai tử đã thúc đẩy nhu cầu nâng cấp máy tính cá nhân (Ảnh: Thế Anh).

Các chuyên gia tại Counterpoint Research nhận định việc Windows 10 bị khai tử đóng vai trò giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian làm mới thiết bị của toàn ngành. Người tiêu dùng có xu hướng thay thế các thiết bị cũ trước tháng 10.

Đến nay, gần 40% lượng máy tính cá nhân vẫn sử dụng hệ điều hành Windows 10. Chu kỳ thay thế sản phẩm được dự đoán sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường máy tính cá nhân trong vài năm tới.

Báo cáo cho biết Lenovo tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. HP xếp ở vị trí thứ hai với mức tăng trưởng 10,3%, trong khi Dell giảm nhẹ 0,9% và đứng ở vị trí thứ 3.

Doanh số bán hàng của Apple đã tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng mạnh này đến từ thành công của các mẫu MacBook mới và sự chấp nhận của môi trường doanh nghiệp.

"Sự tăng trưởng hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu chuyển đổi hệ điều hành. Tuy vậy, ngành công nghiệp này đang sẵn sàng cho một sự chuyển đổi lớn hơn nữa với sự trỗi dậy của PC AI", Minsoo Kang, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, chia sẻ.

Doanh số MacBook tăng mạnh khi người dùng muốn nâng cấp thiết bị (Ảnh: 9to5mac).

Theo đánh giá từ các chuyên gia, sự gia tăng của các lô hàng PC AI sẽ bắt đầu sau năm 2026. Sự chuyển đổi này sẽ được thúc đẩy bởi việc thương mại hóa các bộ xử lý thế hệ tiếp theo thiết kế riêng cho nhu cầu AI.

“Sự phục hồi của thị trường PC vào năm 2025 không chỉ là việc thay thế các hệ thống lỗi thời, mà còn chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra. Nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn PC AI để đảm bảo hiệu suất sử dụng lâu dài.

Chu kỳ làm mới tiếp theo sẽ được định hình bởi trí tuệ nhân tạo tại biên, chứ không chỉ là cải tiến hiệu suất đơn thuần", Phó giám đốc David Naranjo cho biết.