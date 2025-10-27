Chiêu “nuôi heo lấy thịt”, chuyên gia cảnh báo bẫy lừa tình tiền tinh vi

Không ít người là nạn nhân của kịch bản lừa đảo "nuôi heo lấy thịt" với hậu quả nặng nề (Ảnh minh hoạ: ST).

Kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản lừa đảo tinh vi nhắm vào những người tìm kiếm tình yêu qua mạng. Kẻ xấu kết hợp chiêu trò tình cảm với dụ dỗ đầu tư tiền ảo, đẩy nạn nhân vào cảnh "tiền mất, tình tan" chỉ qua 3 giai đoạn.

Theo phân tích, hình thức lừa đảo này thường được gọi là "Pig Butchering" (nuôi heo lấy thịt), đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò.

Kẻ lừa đảo không tấn công ngay lập tức mà kiên nhẫn xây dựng một kịch bản hoàn hảo để thao túng tâm lý nạn nhân.

“Kịch bản bắt đầu bằng việc kẻ xấu tạo các tài khoản giả mạo trên Facebook, Tinder hay Telegram. Chúng xây dựng một hình ảnh "soái ca" hoặc "công chúa" lý tưởng: Giàu có, thành đạt, lịch thiệp và dễ mến.

Sau đó, chúng chủ động tiếp cận, nhắn tin ngọt ngào, liên tục khen ngợi và chia sẻ những câu chuyện đời tư cảm động để “câu” lòng tin của nạn nhân", ông Trung mô tả.

Mục tiêu của giai đoạn này là khiến nạn nhân tin rằng họ đã may mắn gặp được "định mệnh" của đời mình, từ đó mất cảnh giác và dần phụ thuộc về mặt tình cảm.

Khi nạn nhân đã hoàn toàn "say nắng" và tin tưởng, kẻ lừa đảo chuyển sang giai đoạn hai. Chúng bắt đầu "vô tình" khoe về các khoản đầu tư crypto (tiền ảo) hoặc chứng khoán mang lại lợi nhuận "siêu lời".

Để tăng độ tin cậy, chúng dụ nạn nhân tham gia đầu tư thông qua một ứng dụng (app) hoặc website riêng biệt do chính chúng tạo ra.

Chuyên gia này chỉ rõ: "Ban đầu, chúng sẽ cho nạn nhân rút tiền lãi với số lượng nhỏ một cách dễ dàng. Điều này đánh sập hoàn toàn mọi nghi ngờ cuối cùng, khiến nạn nhân tin rằng đây là cơ hội vàng".

Một khi đã tin tưởng, nạn nhân bị dụ dỗ nạp vào số tiền ngày càng lớn. Kẻ lừa đảo thúc giục họ vay mượn bạn bè, gia đình, thậm chí thế chấp nhà cửa để "tất tay" vào cơ hội đổi đời.

Cuối cùng là giai đoạn kết thúc bi thảm của kịch bản. Khi nạn nhân đã nạp vào một "núi tiền", ứng dụng đầu tư đột ngột báo lỗi, bị khóa hoặc không thể truy cập.

Cùng lúc đó, tài khoản mạng xã hội của "soái ca" hay "công chúa" hoàn hảo kia cũng biến mất không một dấu vết. Mọi liên lạc bị cắt đứt.

"Tiền bay màu, liên lạc bị cắt đứt. Thứ duy nhất còn lại với nạn nhân là những khoản nợ nần chồng chất và một trái tim tan vỡ", ông Trung cảnh báo về hậu quả nặng nề.

Để phòng tránh sập bẫy lừa đảo tinh vi này, ông Phan Đức Trung khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo: "Đừng bao giờ tin vào “tình yêu online” một cách quá nhanh chóng, đặc biệt là khi mối quan hệ vừa chớm nở đã sớm đả động đến chuyện tiền bạc".

Chuyên gia này nhấn mạnh, người dân cần tuyệt đối cảnh giác với mọi lời mời đầu tư "lạ” hoặc các yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc (không có trên App Store hay Google Play).

Khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, cần kiểm tra kỹ thông tin và lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.