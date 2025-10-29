Ứng dụng livestream khiêu dâm xuất hiện tràn lan

Như đã đề cập trong bài viết "Quảng cáo bán dâm tràn lan trên TikTok", một số video quảng cáo trên nền tảng này đã gợi ý người dùng liên kết đến những hội nhóm môi giới bán dâm trên Telegram.

Telegram trở thành nền tảng để kẻ gian mời chào cài đặt ứng dụng livestream khiêu dâm (Ảnh: Thế Anh).

Trong đó, một số hội nhóm sẽ giới thiệu người dùng tải về các ứng dụng chuyên để xem nội dung livestream khiêu dâm.

Phóng viên Dân trí đã thử cài đặt một ứng dụng có tên "YY****" theo lời quảng cáo từ quản trị viên của một hội nhóm. Khi truy cập vào ứng dụng này, người dùng có thể tiếp cận hàng chục phòng livestream với đủ các thể loại nội dung khác nhau.

Đáng nói, không ít trong số đó phát nội dung livestream về cờ bạc, lôi kéo người xem tham gia cá độ. Ứng dụng này còn có một khu vực dành riêng cho nội dung 18+.

Tại đây, hàng loạt hình ảnh phản cảm, khoe thân của các "idol" sẽ được bày ra để mời chào người xem. Thậm chí, họ còn livestream cả cảnh quan hệ tình dục để đáp ứng theo các yêu cầu biến thái của một bộ phận người xem trả tiền.

Mỗi "idol" sẽ sở hữu một phòng livestream riêng. Để có thể tham gia vào các phòng livestream phản cảm này, người xem sẽ phải trả một khoản phí nhất định để mở khóa.

Người xem có thể "nạp thẻ" thông qua nhiều hình thức khác nhau như thẻ tín dụng, thẻ Visa, ví điện tử hoặc thậm chí là tiền điện tử. Đây chính là cách mà các ứng dụng livestream này kiếm tiền từ người xem.

Ứng dụng livestream khiêu dâm yêu cầu cấp quyền truy cập vào hàng loạt dữ liệu nhạy cảm trên điện thoại (Ảnh: Thế Anh).

Trên thực tế, những ứng dụng livestream khiêu dâm đã âm thầm xuất hiện tại Việt Nam trong nhiều năm. Đây được xem như một hình thức mại dâm online biến tướng.

Chưa dừng lại ở đó, những ứng dụng livestream khiêu dâm này cũng tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến bảo mật. Đây đều là những ứng dụng lậu và được tải về từ các trang web không chính thống.

Khi cài đặt, những ứng dụng này cũng đòi hỏi yêu cầu hàng loạt quyền truy cập khác nhau vào các dữ liệu nhạy cảm trên điện thoại như hình ảnh, video, camera,...

Điều này đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính bảo mật khi người dùng cài đặt các ứng dụng trên.