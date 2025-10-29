Viettel Construction và hành trình 30 năm gắn kết, dựng xây cuộc sống mới

Khởi đầu từ khát vọng kết nối

Năm 1995, khi nhiều vùng núi, hải đảo còn là “vùng trắng” thông tin, những người lính công trình Viettel đã gùi cáp, vượt núi băng rừng để dựng trạm, kéo đường truyền. Họ xác định mục tiêu quan trọng nhất là mang kết nối đến mọi miền, từ vùng núi đến hải đảo, để những cuộc gọi giữa người thân không còn bị ngắt quãng.

30 năm sau, Viettel Construction đã xây dựng hơn 10.000 trạm BTS, phủ sóng khắp cả nước, để kết nối thành quyền bình đẳng của mọi người dân.

Không chỉ dựng sóng viễn thông, mỗi năm Viettel Construction còn hoàn thiện hàng nghìn công trình dân dụng trên khắp cả nước. Những công trình ấy không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc, mà là minh chứng cho triết lý: hạ tầng phải phục vụ con người, dù ở bất kỳ đâu.

Viettel Construction luôn duy trì bảo trì, bảo dưỡng trạm BTS, bảo đảm kết nối thông suốt đến những khu vực xa xôi của Tổ quốc (Ảnh: Viettel).

Dù nhiều công trình hư hại vì gió bão, nhưng lực lượng Viettel Construction vẫn luôn có mặt kịp thời để khắc phục sự cố. Mỗi mùa mưa bão, khi thông tin bị tê liệt, khi mọi tuyến liên lạc đứt gãy, họ lại lên đường mang theo thiết bị vật tư để khôi phục sóng.

Cơn bão Yagi năm 2024 là minh chứng rõ ràng nhất: hơn 8.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân của Viettel Construction trắng đêm cứu sóng.

Trong số đó, câu chuyện của anh Nguyễn Đức Tài đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Giữa vùng sạt lở, anh cứu bé gái 7 tuổi khỏi dòng đất đá, rồi quay lại cùng đồng đội khôi phục tuyến cáp bị đứt. Anh chỉ nói giản dị: “Cứu được người là mừng, còn trạm thì phải sống, để bà con còn gọi điện được”.

Xây trường, dựng nhà - kiến tạo tương lai

Viettel Construction không chỉ dựng trạm, kéo cáp mà còn xây niềm tin và gieo hy vọng.Ba thập kỷ qua, hàng trăm trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được hình thành từ bàn tay và trái tim của những người lính công trình.

Ở Điện Biên, Trường Mầm non Trung Thu – do Viettel Construction thi công – đã thay lớp học tre nứa tạm bợ bằng mái trường kiên cố. Tại Quảng Bình, sau những trận bão dữ, đội ngũ kỹ sư của họ khôi phục điểm trường chỉ trong vài tuần.

Viettel Construction không chỉ dựng trạm, kéo cáp mà còn xây niềm tin và gieo hy vọng (Ảnh: Viettel).

Cùng với các công trình cộng đồng, Viettel Construction còn mở rộng hệ sinh thái dịch vụ đến từng hộ gia đình: từ xây nhà trọn gói, thang máy, điện mặt trời, camera an ninh đến giải pháp nhà thông minh.

Hơn 13.000 công trình năng lượng mặt trời áp mái do Viettel Construction triển khai đã mang lại ánh sáng bền vững cho hàng chục nghìn hộ dân, trường học, doanh nghiệp trên cả nước.

Chị Lê Thị Hòa ở Nghệ An chia sẻ: “Mất điện cả xóm tối om, nhưng nhà tôi vẫn sáng nhờ điện mặt trời. Con vẫn học bài, hàng tháng tiết kiệm được cả trăm nghìn tiền điện”. Từ những tấm pin giữa đồi gió ấy, Viettel Construction đang góp phần viết nên một chương mới của hành trình xanh hóa quốc gia.

Hơn 13.000 công trình năng lượng mặt trời áp mái do Viettel Construction triển khai (Ảnh: Viettel).

30 năm lớn lên cùng cộng đồng

Từ những tuyến cáp quang đầu tiên vắt ngang đất nước, những trạm BTS trên đỉnh núi cao, những mái nhà điện mặt trời ở bản xa, đến những ngôi trường khang trang cho trẻ em miền núi – mỗi dấu chân Viettel Construction để lại đều mang theo tinh thần phụng sự.

Đại diện Viettel Construction khẳng định 30 năm qua, thương hiệu không chỉ lớn lên bằng doanh thu, bằng trạm sóng, bằng công trình bê tông, mà lớn lên bằng sự gắn kết với cộng đồng. Và chính cộng đồng, với tình yêu, sự tin tưởng và biết ơn, đã nuôi dưỡng Viettel Construction trở thành một thương hiệu bền vững.

“30 năm gắn kết – Khi thương hiệu Viettel Construction lớn lên cùng cộng đồng” - không chỉ là một chủ đề kỷ niệm, mà là lời nhắc nhở về hành trình đã qua và cũng là cam kết cho hành trình phía trước: tiếp tục dựng xây, tiếp tục kết nối, tiếp tục sẻ chia, để cộng đồng luôn là điểm tựa và cũng là nơi Viettel Construction trưởng thành.

30 năm qua, thương hiệu không chỉ lớn lên bằng doanh thu, bằng trạm sóng, bằng công trình bê tông, mà lớn lên bằng sự gắn kết với cộng đồng (Ảnh: Viettel).

Doanh nghiệp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, nhiều năm liền nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Trên thương trường, Viettel Construction nằm trong "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam", "Top 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu", giữ vị trí số 1 trong danh sách Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (ngành xây dựng/kiến trúc).

Các giải thưởng như Vietnam Digital Awards, Make in Vietnam, Thương hiệu Quốc gia... là minh chứng cho tầm vóc của một thương hiệu luôn đổi mới để phát triển.

“Nhưng hơn tất cả những giải thưởng ấy, niềm tin của cộng đồng mới là phần thưởng lớn nhất, vì đó chính là nơi Viettel Construction đã dành trọn tâm huyết suốt 30 năm qua, và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục dựng xây trong 30 năm tới”, đại diện Viettel Construction cho biết.