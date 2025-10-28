Sẽ không có iPhone 19

Động thái này được cho là một phần trong nỗ lực nhằm thiết lập lại hệ thống đặt tên của ‌iPhone‌ và làm mới dòng sản phẩm xung quanh sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt thiết bị.

Apple sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 vào dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt thiết bị (Ảnh: PhoneArena).

Trước đó, Apple cũng làm điều tương tự khi ra mắt iPhone X vào năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt thiết bị. Bên cạnh iPhone X, hãng cũng giới thiệu iPhone 8, iPhone 8 Plus và bỏ qua iPhone 9.

Heo Moo-yeol, Trưởng nhóm nghiên cứu của Omdia, cũng xác nhận thông tin về việc Apple thay đổi chu kỳ ra mắt sản phẩm. Cụ thể, vào cuối năm 2026, công ty sẽ trình làng các thiết bị cao cấp bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air thế hệ mới và iPhone màn hình gập.

Phiên bản tiêu chuẩn sẽ chưa được giới thiệu trong khoảng thời gian này. iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được giới thiệu vào mùa xuân năm 2027, khoảng 6 tháng sau ngày phát hành iPhone 18 Pro.

Điều này cũng đánh dấu lần đầu tiên mẫu iPhone tiêu chuẩn của một thế hệ không ra mắt cùng lúc với các phiên bản cao cấp hơn.