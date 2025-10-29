Giá Pi Network hồi phục nhưng ngay lập tức gây thất vọng

Mức tăng trưởng gần 50% này khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra vui mừng khi cho rằng dự án đã phát triển trở lại.

Giá Pi Network đột ngột tăng cao và giảm mạnh trong thời gian ngắn (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, Pi Network không duy trì được đà tăng trưởng lâu khi đồng tiền điện tử này đã bị "xả" ngay lập tức. Giá Pi Network cũng liên tục giảm mạnh vào tối 27/10. Đến sáng 29/10, đồng tiền điện tử này được giao dịch quanh mức 0,23 USD.

"Việc Pi Network "pump and dump" (tăng và giảm) trong thời gian ngắn cho thấy rõ động thái bơm thổi giá. Tình trạng thao túng giá này thường xuất hiện trên một số đồng memecoin (tiền điện tử trò đùa) nhằm tạo sức hút cho dự án trong thời gian ngắn, từ đó thu lợi", anh Trần Ngọc, một nhà đầu tư tiền số có nhiều năm kinh nghiệm, chia sẻ.

Trong những ngày gần đây, thị trường tiền điện tử đã dần hồi phục. Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử đạt gần 3.900 tỷ USD, trong đó Bitcoin tăng lên 114.500 USD, Ethereum vượt mức 4.100 USD.

Trái ngược với sự tăng trưởng chung của thị trường, Pi Network vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Đến nay, đồng tiền số này đã mất đến 90% giá trị so với mức đỉnh gần 3 USD.

Các đồng sáng lập Pi Network cũng liên tục xuất hiện và chia sẻ tại các sự kiện lớn về tiền điện tử. Nhiều ứng dụng mới được tạo ra để thu hút sự quan tâm của người dùng với hệ sinh thái này. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của các nhà đầu tư, giá Pi Network vẫn tiếp tục đà giảm mạnh.