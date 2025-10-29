Gia Lai di dời 59 hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở núi ngay trong đêm

Tối 29/10, ông Huỳnh Tân, Chủ tịch UBND xã An Hòa, cho biết đang khẩn trương vận động 59 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở núi Trà Cong (thôn Trà Cong) di chuyển đến nơi an toàn trong đêm nay.

Theo ông Huỳnh Tân, mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, trong khi khu vực núi Trà Cong tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn rất cao.

59 hộ dân ở thôn Trà Cong, xã An Hòa phải di dời trong đêm (Ảnh: UBND xã An Hòa).

“Trước mắt, xã vận động người dân di dời, bố trí ở tạm tại nhà người thân hoặc hộ dân lân cận. Nếu mưa lớn kéo dài, chính quyền sẽ tổ chức di chuyển đến khu vực an toàn đã được chuẩn bị sẵn”, ông Tân nói.

Ông nhấn mạnh, việc đảm bảo an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy địa phương sẽ bằng mọi cách di dời toàn bộ bà con khỏi khu vực nguy hiểm trong đêm nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, do mưa lớn khiến nhiều vách núi tại xã An Hòa bị xói lở, một số đoạn đường lên xã An Toàn sạt lở, hở hàm ếch, song việc đi lại vẫn cơ bản đảm bảo.

Xuất hiện tình trạng sạt lở, đá lăn tại đường lên La Vuông, phường Hoài Nhơn Bắc (Ảnh: Định Hưng).

Chính quyền đã cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, cử lực lượng túc trực 24/24h để theo dõi diễn biến mưa ngập, sạt lở và chủ động ứng phó.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, đất, đá 2 bên tuyến đường đi La Vuông bị sạt lở nhẹ, không gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp lượng đất, đá sạt xuống đường, đảm bảo việc đi lại thông suốt cho người dân.

Trước tình hình mưa lớn cực đoan, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó thiên tai, với phương châm “an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động ứng phó; kiên quyết di dời toàn bộ người dân khỏi vùng nguy hiểm, không để sót trường hợp nào.