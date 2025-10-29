Đắk Lắk tạm dừng lát đá vỉa hè, tránh tình trạng thi công xong lại đào xới

Ngày 29/10, một nguồn tin xác nhận, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình thực hiện chỉnh trang, cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Buôn Ma Thuột, Tân An.

Theo đó, qua nắm bắt thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk nhận thấy tại địa bàn phường Buôn Ma Thuột có tình trạng vỉa hè mới chỉnh trang, lát đá nhưng bị đào xới để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và một số tuyến đường đang triển khai lát đá tự nhiên.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tạm ngừng việc lát đá tự nhiên trên vỉa hè tại 2 địa phương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Để đảm bảo việc đầu tư có tính đồng bộ, tránh việc vừa mới thi công xong đã phải đào xới, gây lãng phí vốn đầu tư và bức xúc trong nhân dân, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tạm dừng triển khai thực hiện chỉnh trang, cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên tại địa phường Buôn Ma Thuột và Tân An.

Tỉnh này cũng yêu cầu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc chỉnh trang, lát đá vỉa hè tại 2 địa phương nêu trên.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch phường Buôn Ma Thuột, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư tạm dừng thi công đào vỉa hè trên các tuyến đường đã được cấp giấy phép thi công, hoàn trả mặt bằng đối với các đoạn tuyến đã đào xới.

Vỉa hè được lát đá tự nhiên rồi bị đào xới để lắp đặt hệ thống dẫn ngầm viễn thông khiến người dân bức xúc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Chí, trước đây tuyến đường Phan Bội Châu đã được lát đá vỉa hè, công trình này UBND phường (cũ) làm chủ đầu tư, vừa qua, một số đoạn được đào lên để lắp đặt tuyến truyền dẫn ngầm viễn thông.

"Do việc đào xới trước nhà dân nên một số hộ bức xúc, hiện tuyến đường này cơ bản đã hoàn trả lại mặt bằng", ông Chí cho hay.

Trước đó, quá trình thi công tuyến truyền dẫn ngầm viễn thông trên một số đoạn thuộc phường Buôn Ma Thuột, các nhà thầu bị người dân phản ánh để xảy ra tình trạng khoan đào vỉa hè gây ảnh hưởng hệ thống điện, đào hố không rào chắn an toàn, tập kết vật liệu chắn lối đi bộ...

Sau đó, chủ đầu tư đã chấn chỉnh các nhà thầu và cho khắc phục những tồn tại này.

Ông Lưu Quốc Bảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, xác nhận giai đoạn 2021-2025, đơn vị được giao thực hiện đầu tư 6 dự án (5 dự án cải tạo vỉa hè bằng lát đá tự nhiên và 1 dự án đường giao thông ngầm hóa hệ thống điện kèm lát đá vỉa hè) tại phường Buôn Ma Thuột, Tân An.

Quá trình thi công lát đá vỉa hè còn tồn đọng một số bất cập, gây mất mỹ quan đô thị (Ảnh: Uy Nguyễn).

Hai dự án đã hoàn thành, 2 dự án đang thi công, 1 dự án cơ bản hoàn thành và 1 dự án chuẩn bị khởi công.

Theo ông Bảo, các dự án thuộc đơn vị làm chủ đầu tư đã đồng bộ việc thi công vỉa hè và ngầm hóa hệ thống điện nên không xảy ra tình trạng đào xới vỉa hè sau khi đầu tư hoàn thành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đề nghị xem xét cho tiếp tục thực hiện thi công lát đá vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đối với 3 dự án tại đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh nút giao Ngã Sáu, phường Buôn Ma Thuột.

Theo ghi nhận, tại một số đoạn tuyến do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư có tình trạng thi công thiếu rào chắn, che đậy an toàn tại một số hố ga, đất đá nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.