Vùng 3 Hải quân huy động xe đặc chủng ứng cứu người dân rốn lũ Đà Nẵng

Ngày 29/10, dàn xe đặc chủng và thiết bị cứu hộ của Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng được huy động xuống rốn lũ Đại Lộc, Hà Nha.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ ứng cứu người dân, vận chuyển hàng cứu trợ cho vùng ngập sâu trong nước lụt.

Xuồng chuyên dụng đưa hàng hóa đến vùng cô lập xã Hà Nha chiều 29/10 (Ảnh: A Ngọc).

Theo Vùng 3 Hải quân, xã Hà Nha là đơn vị kết nghĩa của Lữ đoàn 680 và cũng là một trong những khu vực ngập nặng nhất trong đợt mưa lũ lụt lần này ở Đà Nẵng.

Tại vùng lũ, đơn vị đã huy động xuồng cứu hộ chuyên dụng, xe đặc chủng, 4 ô tô các loại để tiếp cận các khu vực ngập sâu, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Vùng 3 Hải quân trao thực phẩm thiết yếu cho các hộ dân đang bị cô lập vì lũ (Ảnh: A Thi).

Ngoài ra, Lữ đoàn 680 cũng ủng hộ người dân xã Hà Nha 30 triệu đồng, 50 thùng mì tôm, 50 bộ quần áo cùng thực phẩm, thuốc men giúp người dân vùng ngập vượt qua khó khăn.

Vào sáng cùng ngày, Vùng 3 Hải quân cũng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn vận chuyển và trao tận tay lương thực, thực phẩm thiết yếu cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu tại phường Hội An và xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.