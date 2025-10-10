15 phút mất trắng vì memecoin: Canh bạc ảo và cái giá thật

Câu chuyện của anh Nguyễn Thế ở TPHCM (tên nhân vật đã được thay đổi) là lát cắt phơi bày những mánh khoé tinh vi đằng sau cơn sốt memecoin - nơi lòng tham và công nghệ đang tạo ra những cạm bẫy hoàn hảo.

Tâm lý hơn thua - cái bẫy khiến nhiều người mất hàng chục triệu đồng

Vào một buổi tối tháng 2/2025, khi thị trường chứng khoán đã ngủ yên, thị trường tiền điện tử lại bùng nổ chỉ vì một cái tên: "Broccoli".

Đây không phải tên một dự án công nghệ đột phá, mà là tên chú chó cưng của Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO sàn giao dịch Binance. Một bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter) của ông đã ngay lập tức châm ngòi cho một cơn sốt đầu cơ điên cuồng.

Giống hàng trăm người chơi tiền điện tử khác, anh Thế đã bị cuốn vào cơn lốc đó. "Khi một người có tầm ảnh hưởng như CZ nhắc đến bất cứ thứ gì, nó sẽ ngay lập tức tạo ra trend và lan tỏa ra cộng đồng", anh kể lại. "Hàng loạt đồng memecoin (tiền điện tử ăn theo trào lưu) mang tên "Broccoli" mọc lên như nấm. Tôi quyết định thử vận may".

Đồng memecoin tụt thẳng đứng (Ảnh chụp màn hình).

Canh bạc đầu tiên của anh ngọt ngào đến khó tin. Với 200 đô la, chỉ sau 15 phút, tài khoản của anh đã nhảy lên gần 1.000 đô la. Ảo giác về chiến thắng dễ dàng đã lấn át mọi sự cảnh giác. Anh ngay lập tức dùng số tiền vừa thắng được để tái đầu tư.

Và đó là lúc bẫy sập.

"Chỉ vài phút sau khi tôi vào lệnh 1.000 đô la để tiếp tục thử vận may với một đồng Broccoli khác. Nhưng lần này, biểu đồ lao dốc không phanh. Số tiền nhanh chóng bốc hơi, chỉ còn lại vỏn vẹn 50 đô la chỉ sau vài phút vào lệnh", anh Thế chua chát nhớ lại.

Cú thua đầu tiên không khiến anh dừng lại, mà ngược lại, nó kích hoạt tâm lý "gỡ gạc", đẩy anh lún sâu hơn vào một kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu.

Tìm hiểu của phóng viên, thời điểm đó đã có hàng chục nghìn "coin thủ" đổ lệnh mua đồng memecoin này trong vòng chưa đầy một giờ. Thậm chí, đã có trader (nhà giao dịch) kiếm được cả chục triệu đô la.

Memecoin là loại tiền điện tử ra đời chủ yếu để bắt trend hoặc tạo hiệu ứng hài hước, không có giá trị công nghệ thực. Nhiều token kiểu này được tung ra nhanh chóng sau khi người nổi tiếng đăng bài, rồi biến mất chỉ sau vài ngày.

Thực tế, "Broccoli" không phải dự án của Binance, mà là một loạt token ẩn danh được tung ra trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) chỉ vài giờ sau bài đăng của CZ. Những token này thường không có đội ngũ phát triển thật, không whitepaper (sách trắng) hay hợp đồng kiểm toán, nhưng vẫn thu hút hàng nghìn người mua vì hiệu ứng mạng xã hội.

Công nghệ của những giấc mơ ảo

Câu chuyện của anh Thế không phải là trường hợp cá biệt. Nó phản ánh một phương thức lừa đảo ngày càng phổ biến trong thế giới tiền điện tử, nhắm vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) và giấc mơ làm giàu nhanh của các nhà đầu tư mới.

Như trường hợp Broccoli, kịch bản thường bắt đầu bằng việc tạo ra một cơn sốt dựa trên một sự kiện hoặc người nổi tiếng. Sau đó, những kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng xây dựng một hệ sinh thái ảo để tạo niềm tin.

Anh Thế chia sẻ, chúng tạo ra các cộng đồng rầm rộ trên Telegram và X, mua tài khoản có tích xanh và thuê hàng loạt người có ảnh hưởng (KOLs) để liên tục quảng bá về tiềm năng của dự án.

Nhiều hội nhóm trên telegram tư vấn về coin, thậm chí dùng các bot để kích thích tâm lý tham gia giao dịch (Ảnh chụp màn hình).

"Họ vẽ ra một lộ trình phát triển (roadmap) rất chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ niêm yết trên các sàn lớn, thậm chí còn bắt trend liên quan đến AI (vốn là chủ đề hot trong năm nay) để thu hút nhà đầu tư. Khi có quá nhiều người cùng tung hô một dự án, bạn sẽ dễ dàng tin rằng mình đã tìm thấy một cơ hội vàng", anh Thế nói.

Kéo thảm - cái chết từ từ

Thủ đoạn tinh vi nhất mà những kẻ lừa đảo này sử dụng được giới trong ngành gọi là "slow rugpull" (kéo thảm từ từ) hay "slow bleed" (chảy máu chậm).

Thay vì “xả” toàn bộ số coin để thu lợi nhuận ngay lập tức (hành động này sẽ khiến giá sập và gây hoảng loạn), chúng thực hiện một cách tinh vi hơn.

Theo tìm hiểu từ phóng viên, những kẻ lừa đảo sẽ chia số token khổng lồ của mình ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn địa chỉ ví nhỏ lẻ. Sau đó, chúng bắt đầu một chiến dịch "nuôi hy vọng": Giá của đồng coin được đẩy lên từ từ trong nhiều ngày, thậm chí vài tuần. Những nhà đầu tư như anh Thế, thấy giá hồi phục, lại càng tin tưởng và đổ thêm tiền vào.

Trong các nhóm chat, quản trị viên liên tục kêu gọi "mua vào khi giá điều chỉnh" và các chatbot tự động liên tục hiển thị các lệnh mua ảo để thao túng tâm lý.

Trong khi các nhà đầu tư hăng say "bắt đáy", thì ở phía sau, những kẻ chủ mưu đang từ từ xả hàng từ hàng trăm chiếc ví khác nhau.

"Mỗi lần giá giảm 5-10%, họ đều trấn an rằng đó là "điều chỉnh kỹ thuật" thông thường. Chúng tôi như bị thôi miên, không ai nhận ra rằng mình trở thành thanh khoản cho những kẻ tạo ra dự án lừa đảo", anh Thế nói.

Nhiều đồng tiền ảo không tụt dốc luôn mà nhấp nhả để kéo người giao dịch tham gia trước khi sập (Ảnh chụp màn hình).

Khi số tiền lừa được đã đủ lớn, màn kịch hạ màn. Các nhóm chat bị xóa, tài khoản mạng xã hội biến mất và giá trị đồng coin trở về con số không. Anh Thế và vô số nhà đầu tư khác mất trắng toàn bộ số vốn đã đổ vào.

Theo các chuyên gia, những chiêu trò này không mới, nhưng chúng ngày càng được nâng cấp bằng công nghệ và tâm lý học đám đông. Kẻ lừa đảo không chỉ bán một đồng coin vô giá trị, chúng bán một giấc mơ, sự phấn khích và cảm giác trở thành “người chiến thắng”.

Câu chuyện của anh Thế là lời cảnh tỉnh đắt giá về rủi ro của việc đầu tư theo trào lưu trên mạng xã hội, đặc biệt trong một thị trường chưa được quản lý chặt chẽ như tiền điện tử.

Giờ đây, anh Thế nói rằng mình không còn tin vào bất kỳ "cơ hội đổi đời trong vài phút" nào nữa.

Đằng sau những câu chuyện về lợi nhuận "khủng" trong vài phút là vô số bi kịch mất trắng tài sản trong im lặng. Với mỗi nhà đầu tư, việc trang bị kiến thức, giữ một cái đầu lạnh và không để lòng tham dẫn lối vẫn là nguyên tắc sống còn.

Cảnh báo về tình trạng lừa đảo này, Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) đã thẳng thắn chỉ ra rằng các sàn giao dịch lớn nhất và phổ biến nhất với người dùng Việt Nam như Binance, OKX, BingX đều là các chủ thể nước ngoài, không có giấy phép, không đặt máy chủ và hiển nhiên là không đóng một đồng thuế nào tại Việt Nam.

Trong khi đó, các startup công nghệ Việt Nam, dù tạo ra những sản phẩm sáng tạo, lại đang phải trả tiền cho các nhà cung cấp hạ tầng dịch vụ nước ngoài, khiến dòng tiền kiếm được phần lớn chảy ra khỏi biên giới.

Hệ lụy của môi trường không được quản lý này là sự bùng nổ của các dự án lừa đảo và những cú sụp đổ gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng, trong khi chờ khung pháp lý hoàn thiện, điều quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo của mỗi nhà đầu tư. Chỉ cần một cú nhấp chuột thiếu kiểm chứng, tài sản tích cóp suốt nhiều năm có thể biến mất trong vài giây.