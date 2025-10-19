Vị trí 3 khu "đất vàng" sắp đấu giá, đấu thầu ở Nha Trang

Đầu tháng 10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh phương án tổ chức đấu giá, đấu thầu đối với 3 khu đất trước đây là khu du lịch, nhà hàng, quán bar nằm ở phía Đông đường Trần Phú, sát bãi biển thuộc phường Nha Trang.

Trước khi đấu giá, đấu thầu, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị phường Nha Trang kiểm tra, rà soát hiện trạng, báo cáo, đề xuất việc lập hoặc điều chỉnh các quy hoạch chi tiết trong phạm vi ranh giới hành chính của phường quản lý. Đây sẽ là cơ sở để xác định vị trí đấu giá đất và vị trí quy hoạch công viên cây xanh phục vụ công cộng.

Ngoài ra, việc đấu giá, đấu thầu 3 khu đất phải phù hợp với ý tưởng thiết kế đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt năm 2023.

Khu đất đầu tiên được đề nghị rà soát để đưa ra đấu giá, đấu thầu có diện tích hơn 28.000m2, trước đây là khu nghỉ mát Evason Ana Mandara, nay đã được nhà nước thu hồi.

Sau khi hoàn tất thu hồi, doanh nghiệp đã tháo dỡ toàn bộ công trình cũ và bàn giao mặt bằng sạch. Trong ảnh là khu nghỉ mát Evason Ana Mandara trước và sau khi được phá dỡ.

Hiện nay, một phần khu đất là công viên, phần còn lại làm bãi đỗ xe phục vụ người dân và du khách đến tắm biển, tham quan, vui chơi tại Nha Trang.

Đông đảo du khách nước ngoài tắm nắng trên bãi biển, ngay phía trước vị trí từng là khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.

Lô đất thứ hai được đưa vào diện rà soát là khu vực dự án nhà hàng Louisiane. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án này đã hết thời hạn thuê đất.

Nhà hàng này có diện tích hơn 4.800m2, hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và giải trí, phục vụ du khách trong và ngoài nước suốt hơn 20 năm qua tại bãi biển Nha Trang.

Chủ đầu tư nhà hàng bày tỏ mong muốn được tiếp tục thuê đất để duy trì hoạt động kinh doanh tại bãi biển Nha Trang, tuy nhiên đề xuất này chưa được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.

Bên trong khuôn viên nhà hàng có bể bơi và nhiều hạng mục phục vụ du khách như khu nghỉ ngơi, ăn uống và giải trí.

Khu đất thứ ba là vị trí dự án nhà hàng Sailing Club, hiện đã hết thời hạn thuê đất.

Nhà hàng Sailing Club có vị trí gần tháp Trầm Hương - trung tâm của phường Nha Trang - khu vực thu hút đông du khách tham quan khi đến với tỉnh Khánh Hòa.

Nhà hàng Sailing Club được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho doanh nghiệp vào năm 2003, với diện tích hơn 2.000m2, gồm các hạng mục như quầy bar, khu nhà hàng, cây xanh và hồ nước. Thời hạn hoạt động của dự án là 20 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dù đã hết thời hạn thuê đất và hoạt động từ 2 năm trước, doanh nghiệp vẫn được UBND tỉnh cho phép tiếp tục thuê đất hằng năm trong thời gian chờ quy hoạch phân khu và ý tưởng thiết kế đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.