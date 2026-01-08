Kỳ tích vượt mục tiêu 3.000km đường cao tốc

Chiều 8/1, tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 12, đại diện Bộ Xây dựng đã trả lời câu hỏi của phóng viên, liên quan đến việc thực hiện vượt được mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho hay, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược.

Trong đó tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, có tính lan tỏa, kết nối vùng, nhất là mục tiêu cơ bản hoàn thành cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Giai đoạn 2021-2025, Đảng, Quốc hội, Chính phủ dành nguồn lực rất lớn cho kết cấu hạ tầng giao thông trong cả 5 lĩnh vực (đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa). Chính phủ đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chương trình hành động và đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc.

Ông Nguyễn Trí Đức - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo (Ảnh: VGP).

Về đường bộ cao tốc, tính đến năm 2020 cả nước có 1.163km. "Như vậy chỉ trong vòng 5 năm cần hoàn thành tối thiểu 1.837km là một thách thức rất lớn, trong khi điểm nghẽn về thể chế vẫn là rào cản do công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài, khó khăn về nguồn vật liệu, chậm giải phóng mặt bằng", ông Đức nói.

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các cơ chế đặc thù. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Thủ tướng cũng đã thành lập 7 đoàn công tác do các Phó Thủ tướng làm Trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra hiện trường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ thể triển khai thực hiện; đồng thời phát động phong trào “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”…

Theo ông, đây vừa là mệnh lệnh từ người đứng đầu Chính phủ vừa là nguồn động viên để các chủ đầu tư, các nhà thầu nỗ lực vượt bậc, tổ chức thi công.

Đại diện Bộ Xây dựng thông tin, sau 5 năm của nhiệm kỳ đã hoàn thành, thông xe 2.182km đường cao tốc.

Như vậy, đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn (tổng số là 3.803km), vượt chỉ tiêu 3.000km Chính phủ đã đề ra.

Đặc biệt đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.