Chính thức chuyển đổi khu đất Cao - Xà - Lá thành tổ hợp 18.000 tỷ đồng

Lãnh đạo TP Hà Nội vừa ký quyết định cho Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng khoảng 62.389m2 đất cùng 46m2 đất ở (doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng) để xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Khu đất vốn là trụ sở của Cao su Sao Vàng (thuộc khu Cao - Xà - Lá).

Trong tổng diện tích 62.435m2 đất nói trên, có 16.645m2 đất có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn, đường giao thông nội bộ…); 860m2 đất nhà ở thấp tầng.

Bên cạnh đó, 8.134m2 đất công cộng thành phố (khách sạn, thương mại, dịch vụ, văn phòng, ngân hàng….); 11.726m2 đất công cộng khu ở; 2.107m2 là đất công cộng đơn vị ở; 8.205m2 đất trường THCS; 7.791m2 đất cây xanh và 6.967m2 đất mở đường theo quy hoạch.

Khu đất vàng trên mặt đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Quân Đỗ).

UBND thành phố giao công ty Cao su Sao Vàng liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND phường Khương Đình để chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng, kỹ thuật trước khi xây nhà ở.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi nằm trong danh mục 148 dự án được Hà Nội chấp thuận thí điểm làm nhà thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất vào cuối tháng 4/2025.

Dự án có diện tích 6,2ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2031. Quy mô dân số dự kiến 5.900 người.

Ranh giới khu đất có phía bắc giáp đường Nguyễn Trãi, phía đông giáp đường Khương Đình và đường quy hoạch vành đai 2.5, phía nam giáp khu dân cư phường Khương Đình, phía tây giáp khu quy hoạch chức năng phục vụ dân cư đô thị.

Đến tháng 9/2025, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 doanh nghiệp gồm CTCP Cao su Sao Vàng, Công ty TNHH Sao vàng - Hoành Sơn và CTCP Tập đoàn Hoành Sơn.