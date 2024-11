Những căn biệt thự "ma" bị bỏ quên hơn một thập kỷ tại TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều căn biệt thự được xây dựng xong phần thô cách đây chục năm, thế nhưng hiện nay không có dấu hiệu người dân sinh sống.

Khu dân cư Khang An (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) được khởi công từ năm 2006. Dự án này nằm tại ngã tư đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành Đai 2. Do không có người ở, nhiều hạng mục tại khu dân cư bị xuống cấp nghiêm trọng.

Được đưa vào sử dụng từ năm 2011, công trình mang phong cách kiến trúc độc đáo cùng nhiều họa tiết tỉ mỉ. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ hoang một thời gian dài, bức tường trắng đã nhuốm màu rêu phong, cửa sổ vỡ vụn và cỏ dại mọc um tùm.

Dự án này có tổng diện tích quy hoạch 115.419m2, gồm 350 nền biệt thự song lập và đơn lập, nhà liền kề kết hợp với khu thương mại và chung cư cao 9 tầng. Song khu vực này vẫn đìu hiu, ảm đạm trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, để tránh người lạ ra vào, nhiều căn biệt thự đã được bịt kín các lối ra vào. Ngoài ra, một số hạng mục như cầu thang, vách tường,… của những căn biệt thự này cũng bị xuống cấp theo.

Khu dân cư Khang An do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An làm chủ đầu tư.

Theo một số người dân, tuy nằm ở vị trí đẹp và có cơ sở vật chất đầy đủ, thế nhưng khu vực chưa nhộn nhịp và hoang vắng. Một số căn hộ chỉ cho thuê được mặt bằng phía tầng trệt, tầng trên bỏ trống.

Để tránh lãng phí, một số căn biệt thự được treo bảng quảng cáo ''cho thuê phòng trọ''. Phần lớn các căn nhà tại đây có diện tích lớn và đầy đủ tiện nghi, thế nhưng tình trạng vắng bóng người cũng làm người dân e ngại.

Bên cạnh những căn biệt thự hoành tráng, xuất hiện một số căn nhà được tận dụng làm nơi để xe.

Dù khu dân cư Khang An có không gian thoáng đãng và không khí trong lành rất lý tưởng để sống, thế nhưng một số căn nhà đã bỏ hoang hàng chục năm qua khiến khu vực này trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi di chuyển ban đêm.

Bên trong một căn biệt thự đã được xây dựng xong phần thô, các hạng mục trong căn nhà đã xuống cấp theo thời gian. Điều này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường và hình ảnh đô thị.

Khu dân cư Khang An, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức (Đồ họa: Tiến Phong).