Áp lực tăng giá thuê chung cư ở Hà Nội khiến khách thuê choáng váng

Chuyển ra vùng ven để có giá thấp hơn

Giá thuê căn hộ tại các thành phố lớn liên tục tăng cao, đặc biệt tại Hà Nội, đang đẩy nhiều người thuê nhà vào tình thế khó khăn. Trước áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng lớn, không ít gia đình có thu nhập trung bình và thấp buộc phải tìm kiếm những lựa chọn nhà ở xa trung tâm hơn.

Anh Tuấn Anh (phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, gia đình anh đang sống trong căn chung cư 2 phòng ngủ có diện tích 65m2. Anh thuê căn hộ này vào năm 2023 với mức giá 15 triệu đồng/tháng. Phần lớn trong thu nhập 35 triệu đồng/tháng của vợ chồng anh dùng để trả tiền thuê.

Năm ngoái, chủ nhà thông báo tăng giá thuê lên 18 triệu đồng/tháng. Dù vậy, anh vẫn quyết định thuê vì gần chỗ làm của 2 vợ chồng và tiện bố mẹ 2 bên gia đình tới ở chăm sóc con nhỏ giúp. Tuy nhiên, mới đây anh nhận được thông báo của chủ nhà sẽ tăng giá thuê lên 20 triệu đồng/tháng từ ngày 1/9.

Một khu chung cư tại Hà Nội (Ảnh: Tâm Nguyên).

“Mức giá thuê chung cư cứ tăng lên hàng năm, trong khi đó thu nhập của gia đình không tăng thêm. Với mức giá thuê này đã bằng cả tháng lương tôi đi làm. Nếu tiếp tục thuê, gia đình tôi không đủ tiền chi trả các khoản phí sinh hoạt khác”, anh than thở.

Cùng cảnh, anh Nguyễn Nam (quê Hải Phòng) chia sẻ, gia đình anh mới chuyển tới một căn chung cư mini tại xã Thanh Trì (Hà Nội) với mức giá 8 triệu đồng/tháng. Trước đó, họ thuê một căn hộ tại phường Thanh Xuân với giá 17 triệu đồng/tháng. Chị cho biết, chỉ trong 2 năm, giá thuê căn hộ này đã tăng từ 12 triệu đồng lên 17 triệu đồng/tháng, khiến gia đình chị buộc phải tìm một nơi ở có giá "mềm" hơn.

“Lý do tăng giá thuê được chủ nhà đưa ra là giá bán tăng mạnh. Bây giờ chuyển tới nơi ở mới dù diện tích nhỏ, xa chỗ làm hơn, nhưng mức giá thuê thấp khiến gia đình tôi cảm thấy thoải mái về vấn đề tài chính”, chị nói.

Chuyên gia: Chi phí thuê nhà chiếm tới 35-50% thu nhập

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nói, mặt bằng giá căn hộ chung cư liên tục tăng cao và thiết lập mức mới khiến giá thuê căn hộ cũng có xu hướng leo thang, với mức tăng trung bình từ 10% đến 20% chỉ trong một năm.

Khu vực trung tâm thành phố gần như vắng bóng các căn hộ chung cư có giá thuê dưới 10 triệu đồng/tháng. Giá thuê căn hộ một phòng ngủ phổ biến 10-15 triệu đồng/tháng, 2 phòng ngủ 15-20 triệu đồng/tháng. Tại khu vực vùng ven, giá thuê căn hộ trung bình khoảng 6,5-15 triệu đồng/tháng, tăng từ mức phổ biến 3-8 triệu đồng/tháng trong vòng chưa đầy 5 năm.

Theo ông, việc giá căn hộ không ngừng leo thang cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược định giá của chủ nhà. Khi giá nhà tăng cao, chủ nhà lại nâng giá thuê nhằm đảm bảo lợi nhuận và cân bằng dòng tiền đầu tư trong khi tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ ngày càng thấp do giá thuê không theo kịp mức tăng giá nhà.

Việc giá thuê liên tục tăng cao khiến không ít người, đặc biệt là người trẻ, có thu nhập trung bình và thấp, gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại đô thị khi chi phí thuê nhà chiếm tới 35-50% thu nhập. Cộng với các chi phí sinh hoạt khác, người trẻ gần như không có khả năng tích lũy. Đa phần không còn đủ khả năng chi trả, buộc phải thu hẹp không gian sống, tìm kiếm lựa chọn rẻ hơn hoặc thậm chí rời khỏi các thành phố lớn.

Chuyên gia Phạm Đức Toản cho rằng, giá căn hộ tăng mạnh trong năm qua đã kéo giá thuê leo thang. Năm qua, giá nhà tại nhiều dự án tăng 40-50% sau một năm khiến không ít chủ nhà tăng giá thuê nhằm giữ giá trị cho tài sản. Ông nói, tỷ suất sinh lời cho thuê cao giúp phân khúc căn hộ được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Ông cho rằng, trong bối cảnh giá thuê căn hộ leo thang, nhà ở xã hội được đánh giá là giải pháp hiệu quả giúp người dân thuê với chi phí rẻ và có đầy đủ cơ sở vật chất. Ông đề xuất đẩy mạnh nguồn cung nhà ở mua và cho thuê bằng cách tăng ưu đãi lãi suất, thuế, tạo điều kiện tiếp cận quỹ đất nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phân khúc này.