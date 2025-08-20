Hobi Việt Nam gây ấn tượng tại triển lãm Vietbuild 2025

Triển lãm quốc tế Vietbuild 2025 vừa diễn ra tại TPHCM, thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vật liệu và trang trí nội - ngoại thất. Sự kiện thường niên này được đánh giá cao về quy mô, tính chuyên ngành và vai trò kết nối giao thương.

Trong số các thương hiệu tham dự, Hobi Việt Nam nổi bật với gian hàng quy mô và danh mục sản phẩm phong phú. Doanh nghiệp mang đến nhiều giải pháp vật liệu như sàn gỗ công nghiệp, sàn nhựa SPC, gỗ nhựa ngoài trời, tấm ốp ASA và các sản phẩm trang trí nội - ngoại thất. Tham gia tại Triển lãm Vietbuild, Hobi Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu

Hobi Việt Nam tại hội chợ Vietbuild 2025 (Ảnh: Hobi).

Hobi Việt Nam - Doanh nghiệp tiên phong về vật liệu trang trí nội, ngoại thất

Thành lập với sứ mệnh mang đến giải pháp vật liệu xây dựng và trang trí hiện đại, Hobi Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu thị trường. Sau nhiều năm phát triển, công ty không chỉ tập trung vào sản xuất sàn gỗ và sàn nhựa mà còn mở rộng sang phân phối vật liệu trang trí nội - ngoại thất, xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn quốc.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của Hobi Việt Nam tại Vietbuild 2025 (Ảnh: Hobi).

Hobi Việt Nam hướng đến việc tạo ra những sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu, phù hợp với đặc thù khí hậu Việt Nam nhưng vẫn tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Tầm nhìn của doanh nghiệp là trở thành thương hiệu vật liệu trang trí nội, ngoại thất hàng đầu châu Á, đồng hành cùng khách hàng trong từng công trình từ nhà ở dân dụng đến dự án thương mại - bất động sản quy mô lớn.

Khách hàng của Hobi Việt Nam trải rộng từ nhà thầu, kiến trúc sư, chủ đầu tư đến đại lý bán lẻ. Thị trường phục vụ không chỉ trong nước mà còn từng bước mở rộng ra khu vực, khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế.

Hobi Việt Nam thu hút nhiều khách tham quan gian hàng tại Vietbuild (Ảnh: Hobi).

Tại Vietbuild 2025, gian hàng của Hobi Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan với danh mục sản phẩm đa dạng và tính ứng dụng cao. Các dòng sản phẩm đáng chú ý gồm: sàn gỗ công nghiệp ứng dụng công nghệ EIR chống trầy AC3-AC5; sàn nhựa SPC hèm V chống nước; tấm ốp ASA bền màu, chịu thời tiết khắc nghiệt; gỗ nhựa ngoài trời Hobi và Glotex chống tia UV, không cong vênh; cùng hệ phụ kiện hoàn thiện như len tường, phào chỉ, nẹp sàn, vách ngăn.

Sự xuất hiện toàn diện này cho thấy chiến lược phát triển của Hobi Việt Nam: không chỉ dừng ở sản xuất mà còn trở thành đối tác đồng hành trọn vẹn cho các công trình.

Định hướng phát triển bền vững

Chia sẻ bên lề triển lãm, ông Hoàng Trung Thành, đại diện Hobi Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi đề ra mục tiêu trở thành tập đoàn vật liệu trang trí nội - ngoại thất hàng đầu Việt Nam. Trong giai đoạn mới, Hobi Việt Nam tập trung nghiên cứu sản phẩm thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm, không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế”.

Bên cạnh đó, đại diện công ty cũng nhấn mạnh, Hobi Việt Nam luôn đặt người tiêu dùng làm trung tâm. Từ đó không ngừng nghiên cứu, đầu tư vào công nghệ sản xuất, nhằm mang đến những vật liệu vừa thân thiện với môi trường, vừa tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Nhà máy của Hobi Việt Nam có tổng diện tích 20ha (Ảnh: Hobi).

Sự hiện diện tại Triển lãm Vietbuild 2025 cho thấy chiến lược phát triển toàn diện của Hobi Việt Nam: vừa mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, vừa nâng cao giá trị thương hiệu. Trong bối cảnh ngành vật liệu và xây dựng đang chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng xanh, bền vững, thẩm mỹ, Hobi Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn, khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.