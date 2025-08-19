Người dân được nới thời gian ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp sổ lần đầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Nghị định có nhiều quy định mới về lĩnh vực đất đai, trong đó hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu.

Nghị định cũng nêu rõ, thời hạn nợ tiền sử dụng đất được tính cho đến khi người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ trước khi thực hiện các quyền này.

Chính phủ nới thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu (Ảnh: Ngọc Triển).

Trường hợp tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất thì người nhận tặng cho thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người nhận thừa kế được tiếp tục ghi nợ.

Về mức tiền và thời hạn được ghi nợ vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101. Cụ thể, mức tiền sử dụng đất được ghi nợ là toàn bộ số tiền sử dụng đất phải nộp tại thời điểm cấp sổ đỏ.

Việc ghi nợ tiền sử dụng đất cho đối tượng quy định được áp dụng trong thời hạn từ ngày 1/8/2024 đến hết ngày 31/7/2029; việc thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Như vậy, thời gian nợ tiền sử dụng đất được kéo dài hơn và không cố định mà gắn với thời điểm người dân thực hiện giao dịch đất đai, thay vì 5 năm như trước.